Como e il confronto impietoso con la Svizzera: a Lugano gli eventi ripartono con il LongLake Festival

Mentre a Como l'estate è sempre all'insegna del "vedremo", in Svizzera riparte la decima edizione di LongLake Festival che si rimodella garantendo una presenza di appuntamenti durante tutto l'arco dell'estate, da fruire in sicurezza. LongLake Festival, che giunge quest'anno alla decima edizione, si appresta a scandire l'estate di Lugano attraverso un programma giornaliero destinato a cittadini e visitatori. Pur di fronte a importanti modifiche rispetto a quanto inizialmente previsto, il palinsesto di LongLake Festival si presenta ricco di stimoli e suggestioni, sviluppandosi in diverse location e garantendo la sicurezza degli spettatori, per godere appieno dell'intenso cartellone di spettacoli. Un programma tuttora in-progress, frutto del lavoro congiunto con numerosi partner.

Saranno circa 250 gli eventi, in gran parte gratuiti, proposti in ogni giorno dal 10 giugno al 30 agosto, per un totale di 82 giorni di programmazione. Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura sport ed eventi: “Da ormai quasi dieci anni LongLake Festival è l'anima degli appuntamenti estivi di Lugano, mettendo in relazione tutta la stagione degli eventi all'aperto. Malgrado le restrizioni imposte dal COVID-19 riusciamo a proporre, tramite la Divisione eventi e congressi, e tutti i partner e i promotori, un cartellone estivo piacevole ed accattivante, con l'obiettivo di far trascorrere momenti indimenticabili ai nostri cittadini e ai turisti, dopo i sacrifici degli scorsi mesi. Per Lugano essere presenti anche ora, in una forma diversa ma di certo non inferiore a livello qualitativo e di stimoli proposti, è di fondamentale importanza allo scopo di dare un segnale di vitalità e di voglia di riappropriarsi del territorio. Sarà sicuramente diverso ma forse per questo completamente nuovo: più intimità e raccoglimento, per tornare a vivere emozioni insieme e guardare al futuro con rinnovata positività.”

Claudio Chiapparino, Direttore Divisione eventi e congressi: “Anche nel particolare momento che stiamo vivendo, LongLake Lugano conserva una parte importante del suo programma diversificando le modalità di fruizione. Senza i grandi assembramenti generati dai festival tradizionali – 50 mila persone per il solo Buskers Festival lo scorso anno – LongLake continuerà a portare avanti la sua missione d'incontro e di scoperta, di divertimento e riflessione, di intrattenimento e cultura. Una nuova impostazione declinata in somma di eventi più raccolti e in diverse postazioni, sulla quale stiamo ancora lavorando insieme a tutti i numerosi partner coinvolti.”

A costituire l'ossatura centrale del programma di LongLake Festival 2020 saranno le proposte del Family, con spettacoli, laboratori e proiezioni per bambini, ragazzi e tutta la famiglia, gli Incontri con numerosi ospiti di rilievo, il Worl(d)s che presenterà un ricco palinsesto di conferenze, spettacoli teatrali e musicali, i Concerti che spazieranno dal blues al jazz passando per lo swing, un'intensa programmazione di Cinema, le installazioni di Urban Art e la musica d'autore della Classica con gli appuntamenti di Aulos e le tradizionali matinée.

Vi sarà spazio per una serie di incursioni creative firmate dai festival che quest'anno non avranno luogo nella loro forma abituale. La Quairmesse, Buskers Festival Lugano, ROAM Festival e Blues to Bop proporranno infatti una serie di serate per rivivere, in una modalità inedita, le emozioni delle loro serate sotto le stelle.

Da metà luglio si tornerà a vivere la cultura anche al LAC con un'inedita programmazione estiva. LAC en plein air accoglierà in Agorà fino a inizio settembre un ricco calendario di eventi serali gratuiti all'aperto, allestito dal centro culturale in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera italiana, LuganoMusica e Museo d'arte della Svizzera italiana, con incontri, letture, performance e concerti. La rassegna, in fase di allestimento, verrà comunicata nel corso del mese di giugno.

Il cartellone è frutto di una programmazione corale in cui la Direzione artistica della Divisione eventi e congressi si unisce e si completa portando numerosi eventi curati dai diversi promotori attivi sul territorio, confermando LongLake Festival come specchio della scena creativa locale. Reduci da un periodo difficile per il settore musicale, ricreativo e culturale in genere, la Divisione eventi e congressi, tramite LongLake Festival, intende così supportare le diverse realtà presenti nella nostra regione e attive in questi ambiti, garantendo il supporto e il coordinamento necessario per restituirne gli impulsi e la vitalità attraverso un unico palinsesto.

Fra queste collaborazioni vi sono il Lido San Domenico, l'Associazione REC, il LUX art house, il Cinema dei Ragazzi, il Museo in Erba, la Casa della Letteratura, la Biblioteca Cantonale di Lugano, il Conservatorio della Svizzera italiana, la biblioteca Il Segnalibro, l'agenzia NicOLAsound, Jazz In Bess, il Centro Studi Musicali della Svizzera Italiana, la SMUM, Ticino Musica, la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, oltre alle associazioni di settore quali la Società dei Commercianti di Lugano, l'Associazione Via Nassa, GastroLugano e Hotellerie Suisse, alle aziende del settore degli eventi e a diverse altre realtà in via di coinvolgimento.

Quattro le location principali in cui avranno luogo gli eventi. Oltre alla già citata Agorà del LAC (150 posti), in Piazza Manzoni si darà spazio alla musica con un palco (circa 300 posti a sedere) che ospiterà concerti di generi diversi e destinati a un pubblico variegato. Al Boschetto del Parco Ciani un altro palco (300 posti) sarà contraddistinto da spettacoli del Family, dagli Incontri, da momenti di teatro, danza e cinema, e dalle programmazioni di Wor(l)ds e Buskers (17-18 luglio, 21-22 agosto). Animazioni “soft” e le proiezioni di Cinemarittima si terranno invece alla Foce del Cassarate (da 100 a 300 posti).

Diverse le location e attività complementari che vanno a integrarsi nell'offerta di questa edizione: dal lungolago che sarà chiuso al traffico ogni venerdì e sabato sera, dal 19 giugno al 29 agosto, con animazioni e mercatini, al temporary shop Lugano Bella in zona Belvedere che ospita i lavori di giovani creativi luganesi, passando per animazioni itineranti per le vie del centro cittadino e appuntamenti nei quartieri, fino all'offerta dei lidi cittadini.

Particolare attenzione sarà naturalmente riservata alla sicurezza. Per la maggior parte degli appuntamenti in programma l'accesso sarà libero ma il distanziamento verrà costantemente garantito mantenendo 2 metri di distanza tra i posti a sedere. Per alcuni eventi – che saranno puntualmente indicati nei programmi disponibili sui canali di LongLake – sarà inoltre utilizzato il sistema di prenotazione della nuova piattaforma della Città denominata Prenota.Lugano, che verrà presentato nel corso della prossima settimana.

Per il programma e tutti gli aggiornamenti, invitiamo a seguire i canali comunicativi di LongLake Festival: www.longlake.ch