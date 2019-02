Como città d'acqua, un elemento da valorizzare

Dopo la Ticosa, l'attenzione di Officina Como si sosta su un elemento che dovrebbe essere fondamentale per la città. Como valorizza davvero la sua relazione con l'acqua? Ci conoscono per essere una città d'acqua ? Come valorizzare questo elemento naturale che ad oggi è il più prezioso che abbiamo?

Forse la verità dipende da una passeggiata intorno al lago...

Suggeriva il grande Wallace Stevens

Flora Vallone, grazie alla sua grande esperienza di architetto del paesaggio, ci racconterà progetti ed esempi che hanno valorizzato e messo come prioritario l’acqua, sia essa naturale o artificiale. L'architetto Roberta Peverelli ci aiuterà a calare e a confrontare queste esperienze con la realtà comasca.