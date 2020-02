Fahrenheit 451, i classici dentro e fuori: impressioni di lettura tra liberi e reclusi

Ne è passata di acqua sotto il ponte culturale che sta legando i lettori reclusi con i lettori liberi da due anni a questa parte. L'Associazione Bottega Volante è sempre più convinta che questo invito alla lettura non debba cessare. Perché cancella luoghi comuni, coinvolge persone che provengono da mondi diversi, permette di dire la propria, fa rivivere scrittori illustri del passato. E, novità di quest'anno, colora le parole con il contributo di magnifici illustratori.

Eccoci allora alla terza edizione dei “Classici dentro e fuori il Bassone” che rinnova la collaborazione con Libreria Feltrinelli di Como e Casa Circondariale di Como e invita a quello che è ormai un book club mensile volto a condividere l'amore per la lettura e i libri. Un giorno al mese, da febbraio a dicembre 2020, insieme a un gruppo di detenuti del carcere del “Bassone” di Como, e con un ospite speciale che viene dal mondo della scrittura, del giornalismo o dell’associazionismo, si leggono o rileggono classici, antichi e contemporanei, per assaporarne l’intramontabile bellezza e ritrovare l’essenza della nostra umanità.

Venerdì 21 febbraio il primo appuntamento con “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, anche nella versione graphic novel di Tim Hamilton.

Ospite speciale il giornalista Paolo Moretti che incontrerà un gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Como. Insieme a Eletta Revelli e Katia Trinca Colonel, si raccoglieranno e commenteranno idee, valori, critiche, emozioni e impressioni scaturite dalla lettura del testo.

Il 21 febbraio, alle 18, alla Libreria Feltrinelli di Como, in un appuntamento a ingresso libero, tutto ciò che è emerso verrà condiviso con il pubblico in un’ottica di scambio tra “dentro” e “fuori”.

Ray Bradbury, i libri bruciano

Pubblicato nel 1953, Fahrenheit 451 è uno dei più importanti testi di fantascienza distopica del Novecento. Ha definitivamente consacrato il talento di Ray Bradbury dopo il successo della raccolta Cronache marziane. La storia di Montag, pompiere che non spegne gli incendi ma brucia libri, è una dichiarazione d’amore per i libri e una potente denuncia di ogni tipo di censura e di autoritarismo. Fahrenheit 451 è ancora di estrema attualità, i libri salvati dalle fiamme divengono, oggi, metafora della cultura come strumento di autenticità, di libertà e di fratellanza.

Si scoprirà come Agota Kristof, Ismail Kadaré, Alan Bennett, Mary Shelley e Agatha Christie abbiano tanto da insegnarci. Alcuni capolavori illustrati da disegnatori del calibro di Lorenzo Mattotti, Tim Hamilton, Marjane Satrapi e Art Spiegelman regaleranno la bellezza delle immagini insieme a quella delle storie. Con l'illustratrice romana Rita Petruccioli, ospite a Como il 23 marzo, racconteremo il mondo della graphic novel italiana.

Ecco i dieci i titoli del 2020 che verranno letti in carcere e, ci auguriamo, anche fuori. Si tratta di cinque romanzi e cinque graphic novel:

Tim Hamilton - Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (Oscar Mondadori)

Rita Petruccioli - Ti chiamo domani (Tao Publishing)

Agota Kristof – L'analfabeta (edizioni Casagrande)

Ismail Kadaré - Aprile spezzato (La Nave di Teseo)

Lorenzo Mattotti - Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain (Orecchio acerbo editore)

Alan Bennett - Nudi e crudi (Adelphi)

Agatha Christie - Omicidio sull'Orient Express (Oscar Mondadori)

Marjane Satrapi - Persepolis (Rizzoli Lizard)

Art Spiegelman - Maus (Einaudi)

Mary Shelley – Frankenstein (Feltrinelli)

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Lunedì 23 marzo - Rita Petruccioli - Ti chiamo domani (Bao Publishing) con ospite l’illustratrice Rita Petruccioli

Lunedì 6 aprile – Agota Kristof – L’analfabeta. Ospite la scrittrice di origini ungheresi Nicoletta Sipos.

Venerdì 22 maggio – Ismail Kadaré - Aprile spezzato. Ospite il professor Alessandro Ferrari dell'Università dell’Insubria