Al via la rassegna Cinema a due voci

Sabato 2 novembre alle ore 17, alla Biblioteca comunale di Como, prende il via la rassegna Cinema A due voci 2019 curata da Alberto Cano in collaborazione con il Lake Como Film Festival, prima iniziativa del nostro Festival, quest'anno interamente dedicato a Nietzsche e alla "musica come filosofia".

Il primo film in programma è Offenbach’s Secret una pellicola firmata dal celebre regista ungherese István Szabó, autore, tra gli altri, di Mephisto vincitore del premio Oscar nel 1982 quale miglior film straniero, Questo lavoro di Szabò, del 2012, è invece incentrato sulla figura di Jacques Offenbach, compositore profondamente legato a Nietzsche, e si svolge interamente durante la rappresentazione di due sue operette “Les deux Aveugles” e “Croquefer”. Oltre alla sua musica vivace, il film musicale include lussureggianti costumi, dettagli d'epoca e una sorprendete scenografia.

Mercoledì 6 novembre Al di là del bene e del male di Liliana Cavani

La storia di un triangolo amoroso nella Roma del 1882, dove Paul Rèe lascia l'amico Fritz tra fumate d'oppio e prostitute per recarsi ad una festa dove conosce una ragazza di origine russe ed ebree, Lou Salomè. La giovane accetta di fidanzarsi con il giovane, ma alla sua proposta di matrimonio contrappone quella di un ménage à trois

Sabato 9 novembre Le grand Bal di Laetitia Carton

La magica esperienza che lega migliaia di persone di ogni età e provenienza che tutti gli anni si ritrovano per 7 giorni e 8 notti di danza, musica e risate nella campagna francese: Le Grand Bal. Per 7 giorni e 8 notti ballano insieme, mentre la musica suona dal vivo, in un emozionante connubio tra tradizione e modernità. La grazia del ritmo supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte le barriere.

Le Grand Bal è un inno senza tempo alla magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità.