Il Chiostrino Artificio di Como presenta la nuova stagione di corsi e laboratori

Il 21 settembre dalle 17 alle 20 il Chiostrino Artificio apre le porte alla città per la presentazione della nuova stagione di corsi e laboratori. Sarà possibile incontrare i maestri e le associazioni coinvolte e tutti gli spazi del Chiostrino, dal cortile al terrazzo, si trasformeranno in punti d’incontro per scoprire le iniziative e i progetti in partenza già da fine mese. La proposta dei corsi è ampia e pensata per tutti, dai 3 ai 99 anni. C’è spazio per l’handmade, con corsi di sartoria, dall’ABC fino al livello avanzato, oltre ai laboratori aperti di maglieria e uncinetto.

Per il teatro, al via laboratori per adulti e bambini e un nuovo percorso di clownerie e teatro comico, in programma incontri culturali sul rapporto tra letteratura, musica e arte, oltre a corsi di scrittura creativa al femminile e di inglese. Il Chiostrino Artificio dedica sempre molto spazio alle attività dedicate a bambini e famiglie, e questa nuova stagione non sarà da meno: corsi di illustrazione, fumetto, yoga per ragazzi, danza e il ciclo Atelier in Famiglia, in cui genitori, nonni, zii e nipoti si cimenteranno insieme in lezioni di cucina, arti circensi e teatro…

Ampia anche la proposta dedicata al benessere: tra le altre, yoga del respiro, Hatha Yoga, Shorinji Kempo, Qi Gong e Stili Interni Cinesi sono le discipline di cui sarà possibile fare una prova durante l’Open day, con la possibilità di prenotarsi via mail per la dimostrazione scrivendo a segreteria.luminanda@gmail.com. Il Chiostrino Artificio è uno spazio fitto di scambi e incontri, un centro culturale nel pieno centro della città, uno spazio aperto a chiunque desideri partecipare, proporre, imparare o insegnare. Il posto giusto per meravigliarsi.