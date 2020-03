ChiassoLetteraria: la quindicesima edizione viene spostata da maggio a settembre 2020

A fronte di una situazione mondiale di profonda insicurezza legata agli effetti della diffusione del COVID-19, al di là delle limitazioni preventive poste alle manifestazioni di ogni tipo, tra cui quelle per incontri culturali come il nostro che potrebbero o meno perdurare, convinti che la cultura debba contribuire a fare la sua parte, il comitato organizzatore informa di aver deciso lo spostamento della quindicesima edizione di ChiassoLetteraria.

Il Festival internazionale di letteratura di Chiasso, inizialmente previsto per le date 6-10 maggio 2020 avrà quindi luogo dal 2 al 6 settembre 2020. ChiassoLetteraria viene così a collocarsi nel panorama dei festival autunnali, sia ticinesi che italiani, contribuendo così alla creazione di un settembre davvero letterario, e culturalmente vivo.

Non si è trattato di una decisione facile (in quanto ciò significa un lavoro accresciuto notevole), ma a fronte delle decine di messaggi di solidarietà e di interesse ricevuti e nel rispetto degli ospiti contattati (il programma era ormai interamente definito), il comitato ha ritenuto di non annullare un festival che in questi anni ha davvero saputo creare attorno a sé un capitale umano di stima e affetto. ChiassoLetteraria ringrazia per la disponibilità il Comune di Chiasso e gli altri sostenitori pubblici e privati che rendono possibile la manifestazione.



Parimenti il comitato organizzatore informa che sia l’assemblea dell’associazione ChiassoLetteraria sia l’incontro con i Premi Svizzeri di Letteratura 2020 (previste il 21 marzo alla Filanda di Mendrisio), d’intesa con l’Ufficio federale della cultura, sono rimandati a data da definire.

Programma, informazioni e documentazione al sito: www.chiassoletteraria.ch.