La guerra tra noi, Cecilia Strada all'Astra di Como

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata della Pace, con l’organizzazione del Coordinamento Comasco per la Pace, lunedì 29 gennaio alle ore 20.45, presso il Cinema Astra, è in programma la presentazione del libro “La Guerra tra noi” di Cecilia Strada, figlia dei fondatori di Emergency, ONG di cui lei stessa è stata presidente fino alla scorsa estate. L’autrice sarà presente.

L’autrice racconta il dietro le quindi di un fenomeno drammatico, ossia quello dell’immigrazione. In questo libro narra quello che sucede a casa di chi, nel pieno della disperazione, decide di salire su un barcone alla volta di un Paese straniero, del quale ha sentito parlare solo in tv o sui giornali. In questa sua nuova opera, Cecilia Strada si scaglia contro chi parla di emergenza migranti, affermando che non ha senso dare la colpa del nostro impoverimento a chi fugge da guerre e carestie.

Abbiamo alle spalle oltre quindici anni di guerra, iniziata durante la lunga estate del G8. Oggi come oggi, guardiano a grandi città come Parigi, Londra e Barcellona con terrore. Qualcosa è andato storto nella ricerca di sicurezza. Cosa, di preciso? Cecilia Strada cerca di rispondere a questa domanda facendo riferimento a situazioni viste di persona.

Questo libro, infatti, è costellato da domande come “ne uccide più la guerra o la corruzione” in Italia e in Afghanistan? Cosa collega le imposte che versiamo alla vita di un vigile urbano in Afghanistan che viene ricoverato più volte in poco tempo per ferite da arma da fuoco? Chi ci guadagna sui test di nuove armi in Sardegna? Quanto è salato il conto che i cittadini, con la loro salute, devono pagare?