Carnevale a Cantù, al via la prima sfilata

Al via la prima delle quattro sfilate del Carnevale Canturino che si terrà domenica 17 febbraio; le altre sono in programma il 24 febbraio, il 3 e il 9 marzo, ecco svelati i nomi dei carri, i loro titoli. Durante le quattro sfilate vedremo sempre tutti i carri al completo. A cambiare saranno invece le bande e i gruppi musicali che accompagneranno a suon di musica il passaggio dei carri. Come da tradizione, il carro che aprirà tutte le sfilate sarà il carro di Truciolo, personaggio simbolo del carnevale canturino.

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Guggenband “Riva de Janeiro” – Riva San Vitale (Svizzera)

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Can&Gat Carneval Band – Stabio (Svizzera)

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

Questo il percoso dei carri a Cantù con inizio alle 14: Piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara, via Carcano.