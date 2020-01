Carnevale di Cantù 2020, una sfida a colori

Si tiene dal 2 al 29 febbraio 2020 il carnevale ambrosiano che richiama a Cantù, ogni anno, migliaia di visitatori da tutta Italia.

Tra le vie del centro storico della cittadina brianzola, sfileranno i carri allegorici più smisurati di Lombardia, realizzati dagli abilissimi maestri artigiani, nella 94a edizione del Carnevale Canturino, tradizionale ed imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del divertimento. Primi fra tutti, i bambini, a far ala ai sette carri in concorso e ai gruppi musicali e folkloristici che li accompagneranno in corteo, ciascuno impegnato a tenere alto l’onore della propria arte.

Come sempre, il Carnevale è l’occasione per farsi beffe dei potenti di turno, del malcostume dilagante, dell’economia che arranca e della vita popolana e borghese, costantemente in bolletta e forsennatamente indaffarata a scovare il modo più creativo per sbarcare il lunario. Accanto a questi temi, tuttavia, in questa edizione i carristi si sono concentrati anche sulle importanti questioni ambientali che tormentano di preoccupazione la vita quotidiana, per le sorti che attanagliano la sostenibilità del nostro stile di vita e, correlativamente, il destino del nostro Pianeta.

Le date delle sfilate

Tre saranno le esibizioni domenicali, il 2, il 16 e il 23 febbraio 2020, dalle 14 alle 17.30. A chiusura, la Gran Sfilata di sabato 29 febbraio 2020, sempre dalle 14 alle 17,30, con la premiazione del carro vincitore. Per la giornata di domenica 9 febbraio 2020, invece, non sono previste sfilate, poiché il Carnevale si fermerà, per dare spazio alla fiera di Sant’Apollonia, patrona della città di Cantù.