Caravaggio, l’Urlo e la Luce alla basilica San Fedele di Como

Venerdì 2 marzo, presso la basilica di San Fedele in Como, alle ore 21.00, con ingresso libero, sarà proposta un’iniziativa culturale dal titolo “Caravaggio, l’Urlo e la Luce”, nella quale si intrecciano musica, rappresentazione visiva e una parte di racconto, a cura di Roberto Filippetti, docente ed esperto di iconografia cristiana. Il professor Filippetti si avvale di un potente mezzo tecnico, l’Explorer Navigation, che videoproiettando le immagini di tutto il percorso creativo di Caravaggio (saranno una settantina le opere oggetto di analisi nel corso della serata), permette di ammirare su maxischermo le riproduzioni ad alta definizione delle tele, con zoom (senza perdita di definizione) sui particolari anche più minuti.

«L’idea di proporre una conferenza del professor Filippetti su Caravaggio nella Basilica di San Fedele a Como – ci spiega Maria Teresa Capasso, una delle organizzatrici della mostra –, nasce sull’onda emotiva della grande mostra ospitata a Milano, presso Palazzo Reale nei mesi scorsi. Potrebbe sembrare l’ennesima iniziativa su questo argomento, visto che dalla data di avvio della mostra si sono succedute già, in molte città e paesi d’Italia, conferenze su Caravaggio ed i suoi capolavori». Ma l’esposizione critica di Filippetti su questo artista, «si distingue dall’impostazione classica delle conferenze d’arte – aggiunge Capasso –, poiché offre una visione non limitata alla tecnica pittorica e alla contemplazione di alcune sue tele (capolavori che hanno cambiato il corso della Storia dell’Arte), ma allarga la visione sul travaglio umano del grande artista, sul percorso interiore che il Nostro ha vissuto nella ricerca della fede. Gli spettatori della conferenza-spettacolo, quindi, hanno la possibilità di riflettere sui valori morali, religiosi ed etici, scoprendoli attraverso la Bellezza, il più alto strumento a disposizione degli uomini per cambiare e migliorare il mondo». «L’arte – afferma Roberto Filippetti – quando è grande Arte, riveste la Verità di splendente Bellezza. E attraverso la Bellezza passa un impeto educativo che coinvolge l’essere umano dal profondo del suo essere». L’evento del 2 marzo è promosso da: Pastorale diocesana della Cultura, Centro Pastorale Cardinal Ferrari di Como, dalla Parrocchia della Città Murata e dal Vicariato di Como Centro con il patrocinio del Comune di Como e con il supporto de “Il Settimanale della diocesi di Como”, del Centro Culturale Paolo VI, della “Schola Cantorum” di Lomazzo, della Scuola di Musica “Il Flauto Magico” di Cermenate ed i Gruppi Alpini di Como Centro e Lomazzo. Partecipano, con il loro fattivo sostegno, UCID, Unindustria Como, Amici di Como, CdO (Compagnia delle Opere), Famiglia Comasca, Discacciati Bus Operator ed ENAIP Como. La descrizione critica del professor Filippetti, sarà integrata dall’esecuzione di canti e brani strumentali dell’epoca, eseguiti dalla “Schola Cantorum” di Lomazzo e dalla Scuola di Musica “Il Flauto Magico”.