Campo quadro in Pinacoteca a Como, ecco il calendario delle mostre del 2019

Campo quadro è un piccolo spazio circoscritto, di 4,2 x 4,2 metri, che delimita la parte finale del lungo loggiato, ora chiuso, del primo piano della Pinacoteca di Como e si contrappone alle scale. Il nome, suggerito dai progettisti, indica una piccola piazza di forma quadrangolare e allude anche all’opera d’arte che viene esposta all’interno. E’ un luogo dedicato alla contemplazione di un dipinto, di una scultura, di un oggetto d’arte che può essere stato donato alla Pinacoteca oppure far parte della collezione conservata, o ancora, giunto in prestito da collezioni pubbliche o private.

La dimensione è volutamente ridotta in modo che gli osservatori siano in numero limitato e non si ostacolino nella visione e nello studio dell’opera. La griglia che precede lo spazio è un filtro fisico e mentale. Oltre questa soglia il visitatore si trova in una dimensione quasi sacrale che lo porta all’osservazione di ciò che ha davanti a sé. In Campo quadro l’opera è spiegata, commentata e allo stesso tempo lasciata all’opinione del visitatore.

Le opere che verranno esposte in Campo quadro nel corso dell’anno fanno parte del ciclo “L’Arte del Dono. Viaggio alla scoperta delle opere donate alla Pinacoteca da mecenati di oggi e di ieri” con il patrimonio regalato al museo dai privati e “L’arte svelata: opere dai depositi della Pinacoteca” con quadri solitamente celati che tornano alla luce in determinati periodi dell’anno.

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Aldo Galli

Donazione di Fabia e Giannino Paliaga

Dal 3 febbraio al 3 marzo

L’arte svelata

OPERE DAI DEPOSITI DELLA PINACOTECA

Alessandro Curioni

Convento di San Donato sopra Como

Dal 10 marzo al 31 marzo

Nell’ambito dell’iniziativa Como un quadro

VEDUTE E VISIONI DI UNA CITTA’ E DEL SUO LAGO

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Fabrizio Musa

Donazione dell’artista

Dal 7 aprile al 5 maggio

L’arte svelata

OPERE DAI DEPOSITI DELLA PINACOTECA

Pittore del’800

Maternità

Dal 12 al 26 maggio

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Patrizia Cassina

Donazione dell’artista

Dal 2 giugno al 7 luglio

L’arte svelata

OPERE DAI DEPOSITI DELLA PINACOTECA

Vedute del porto di Como

Dal 14 luglio al 28 luglio

Nell’ambito dell’iniziativa Como un quadro

VEDUTE E VISIONI DI UNA CITTA’ E DEL SUO LAGO

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Mario Bogani

Donazione del Comitato I Pivej del ‘39

Dal 4 agosto all’1 settembre

Campo urbano 21

Settembre 1969 – settembre 2019

Dall’8 al 29 settembre

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Ugo Sambruni

Donazione Maria Luisa Lietti

Dal 6 ottobre al 3 novembre

L’arte svelata

OPERE DAI DEPOSITI DELLA PINACOTECA

Pittore dell’800

Ritratto di bambina

Dal 10 al 24 novembre

L’arte del dono

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DONATE ALLA PINACOTECA DA MECENATI DI OGGI E DI IERI

Wanda Broggi

Donazione Enrico, Michele, Francesca e Licia Catelli

Dall’1 dicembre al 12 gennaio