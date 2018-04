Camelie sul Lario a Villa Carlotta

Sabato 7 aprile si terrà un’intera giornata alla scoperta delle “Camelie sul Lario”. In occasione della fioritura delle antiche camelie, e per scoprire qualcosa di più su questo bellissimo fiore, Andrea Corneo, presidente della Società Italiana della Camelia, terrà il workshop “La camelia da Oriente a Occidente”. Il workshop si terrà alle 10.30, alle 14.30 e alle 16.30.

Per completare la giornata sul lago, sarà possibile abbinare alla visita a Villa Carlotta anche un’escursione a Villa Melzi a Bellagio, che si potrà raggiungere con un collegamento a mezzo barca privata (posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito www.villacarlotta.it). La visita a Villa Melzi si terrà alle 14.30.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, invece, alle 14.30 si terrà il laboratorio didattico “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”, un’esplorazione del linguaggio artistico e dei significati scientifici che il patrimonio di Villa Carlotta cela e restituisce ai più curiosi.

Domenica 8 aprile invece, a partire dalle 14.30, i bambini e ragazzi fino a 14 anni potranno trasformarsi in “piccoli, grandi artisti”. Anche la bella villa-museo di Tremezzina partecipa infatti alla terza edizione di “Disegniamo l’Arte”, l’iniziativa promossa da Abbonamento Musei Lombardia. Sarà un’occasione per lavorare sul tema cardine della stagione 2018, ovvero il dialogo tra arte e natura, tra il museo e il giardino, con uno sguardo - in particolare - sui fiori, presenti nelle collezioni botaniche ma anche nelle opere d’arte e nei decori del museo.