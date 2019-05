Tutto il calendario live de L'Officina della Musica di Como

Un fitto programma di eventi e concerti da non perdere sul senpre più attivo palco live del L'Officina della Musica di Como.

Lunedì 20 Maggio ore 21.00

C’era un ragazzo che come me...

palco aperto per musicisti e cantanti a tema Gianni Morandi

Ingresso soci 10€

Mercoledì 22 Maggio ore 20,00

Kitchen cabaret : lo spritz a cura di Max Pini e Cristiano Stella

Ingresso soci cn degustazione e apericena 18€

Giovedì 23 Maggio ore 21,00

jazz&arts : la fotografia a cura del circolo fotografico di Como

Ingresso soci 10€

Venerdi 24 Maggio ore 21,00

Tsunami trio con Carlo Uboldi, Valerio della Fonte e Massimo Manzi

Ingresso soci 12€

Sabato 25 Maggio ore 21,00

Antonio Pignatiello night live ingresso soci 10€

Domenica 26 maggio per 21,00

Metaxy jazz , a seguire jam session

Ingresso soci 8€

Martedì 28 Maggio ore 19,30

Aperitivo in lingua inglese

Ingresso soci 8€

Ore 21,00 serata di beneficenza Brasi jazz con Salomão Soares e Vanessa Moreno feat Jônatas Sansão

Ingresso soci 10€

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Casa dos curuminis che si occupa di educazione musicali dei bimbi di strada in Brasile

Per maggiori info e prenotazioni

3492803945 - info@notasunota.it