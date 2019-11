Café Philo con il Festival a Due Voci

I Café Philo, così come la rassegna Cinema a Due Voci, sono inseriti all'interno dell’edizione 2019 del Festival a Due Voci che si terrà a Como dal 15 al 17 novembre.

Tre gli incontri curati da Katia Trinca Colonel che si terranno martedì 5 e 12 novembre alle ore 18:30 al Manara Shisha Caffè, mentre il 13 novembre, sempre alle 18:30, si sposteranno alla Biblioteca Comunale di Brunate. Tre momenti conviviali, secondo la celebre formula ideata dal filosofo francese Marc Sautet, che permetteranno a tutti i partecipanti di confrontarsi ed intervenire sul tema del Festival.

Pensare è sperimentare, ma la sperimentazione è sempre ciò che sta facendosi – il nuovo, lo straordinario, l’interessante (Gilles Deleuze). Tre caffè filosofici inviteranno ad esercitare insieme il pensiero intorno ad alcune tematiche proposte dai relatori del festival. La formula è quella ideata dal filosofo francese Marc Sautet, ideatore dei Café Philo: “Né circolo per iniziati, né gruppo di terapia selvaggia” ma un modo piacevole e profondo di stare insieme. Partendo dalla domanda, dal che cos’è, attraverso la filosofia ci si innalza sopra i pregiudizi, per non accontentarsi delle opinioni dominanti.