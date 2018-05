Café Philo alla Lithos di Como con Trinca Colonel

Sabato 5 maggio, all'associazione Lithos in via Venturino 18 a Como, secondo appuntamento con il Café Philo, incontro e discussione di un tema proposto al momento, con le modalità del dialogo e del confronto aperto. A moderare gli interventi sarà Katia Trinca Colonel, giornalista e counselor filosofico, che già da alcuni anni pratica la diffusione della filosofia, anche all’interno del Carcere di Como.

Il termine caffè filosofico (dal francese Café Philosophique) rimanda al Settecento, quando era comune riunirsi nei salons e nei café per discutere di argomenti di diversa natura. Oggi il Cafè Philo è una modalità di pratica filosofica che si occupa di dilemmi etici o di temi legati all’estetica, alla morale, all’esistenza dell'uomo.

Forte della sua millenaria storia di domande, la filosofia ha ancora voce e valore nell’indagare teorie e prospettive riguardanti le scelte di una buona vita del singolo e della comunità. Che cos’è la giustizia? Si può definire la bellezza? Io chi sono? Che senso ha il mio lavoro? Quale significato ha l’amore? Cambiano le abitudini, i contesti storici e politici, la tecnica migliora indefinitamente il nostro modo di lavorare e la nostra quotidianità, ma le grandi domande che l’uomo si pone sono, da secoli, le stesse.

Perché non fermarsi un momento e prendersi il tempo per affrontarle?

Il Cafè Philo è una modalità piacevole per dialogare in tal senso, a partire dalla lettura di un testo letterario, di una poesia, dall’ascolto di una canzone o dalla visione di un’immagine. Le parole servono ad accendere e scatenare la riflessione, che poi prende corpo attraverso la libera circolazione delle idee.

Iscrizione: 5 euro. Prenotazioni alla mail: cafephilocomo@gmail.com.