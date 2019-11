Buonissimamente: coltivare la bontà, produce felicità e benessere

Il 20 novembre si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza". A partire dal 2008 il Comune di Como celebra questa ricorrenza con una settimana di eventi dedicati ai bambini, ragazzi, giovani e alle loro famiglie.

Anche quest'anno Palazzo Cernezzi ha deciso di promuovere una serie di eventi, spettacoli, incontri e laboratori, diretti a bambini e ragazzi, quindi contestualmente alle famiglie ed agli educatori, che pongano al centro i giovani, come fulcro ben definito della nostra città.

La rassegna 2019 durerà qualche giorno in più, rispetto alle precedenti, in quanto il 20 novembre si celebrerá un anniversario più che importante, fondamentale, ovvero i 30 anni dalla sottoscrizione della Convenzione Universale dei diritti del Fanciullo. Si è scelto di intitolare questa edizione "BuonissimaMente" per ricordare a tutti i bimbi e a tutti coloro che bimbi non lo sono più, che la bontà è un valore universale, avente la capacità di plasmare il cuore e la mente di ognuno di noi, creando pertanto un volano di positività nella società.

Programma

Domenica 17 novembre

Ore 11.00 – 12.30

Teatro Sociale, via Bellini 3

Opera meno9

Laboratorio per genitori in dolce attesa, un percorso di benessere e musica dal quinto all’ottavo mese di gravidanza

A cura di musicisti e specialisti neonatali

Un progetto di Opera Education As.Li.Co.

Per info e prenotazioni tel. 02.89697360 - info@operaeducation.org

A pagamento

Ore 16.00 – 17.00

Villa Olmo, via Cantoni 1

L’elefante smemorato e la papera ficcanaso

Spettacolo di marionette e pupazzi

A cura dell’Associazione culturale Teatrale “Compagnia Burambò”

Per bambini dai 3 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Alla fine dello spettacolo sarà offerta la merenda

Ore 17.00

Illuminazione di colore viola della Fontana di Camerlata

Adesione alla Giornata Mondiale della Prematurità

Su proposta di: Società Italiana Neonatologia, Vivere Onlus, Associazione GocciadopoGoccia Onlus, Associazione Genitori T.I.N. Ospedale Valduce, ProTin Onlus Genitori Bambini Pretermine Ospedale Sant’Anna

Ore 17.30 – 18.30

Villa Olmo, via Cantoni 1

Oltre l’arcobaleno

Spettacolo itinerante

A cura dell’Associazione di Promozione sociale Luminanda

Per bambini dai 5 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Nell’attesa degli spettacoli saranno offerti, a partire dalle ore 15.00, brevi intrattenimenti di magia comica e di baby dance a cura di Crispi Animazione. Ogni bambino potrà richiedere un palloncino colorato della forma preferita.

Lunedì 18 novembre

Ore 15.00 – 18.00

Auditorium Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA): un linguaggio per tutti

Seminario sul diritto di tutti i bambini alla lettura, sui libri in simboli per l’accesso democratico alla cultura

ASST Lariana (Pediatria e Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza) con Associazione Diversamente Genitori e Associazione Italiana Biblioteche

Per genitori, educatori, docenti, bibliotecari, personale sanitario e volontari

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: diversamentegenitori17@gmail.com

Ore 16.00 – 18.00

Centro di Aggregazione Giovanile, via Negretti 4

Colorare l’immaginazione

Laboratorio con Silvia Molteni, illustratrice professionista, con sperimentazione guidata della tecnica dell’acquerello

Cooperativa Mondovisione

Per ragazzi 10 – 14 anni e genitori

Prenotazione obbligatoria al n. 348.8568181 o all’indirizzo mail: cinzia.storiale@cooplotta.org

Ore 16.30 – 19.00

Centro di Formazione Professionale, via Bellinzona 88

Prepariamo la merenda buona

Laboratorio di pasticceria per la preparazione divertente di una merenda buona e degustazione

A cura della pasticcera Linda Chirico

Per bambini 9 - 12 anni accompagnati da un genitore

Al termine verrà consegnato a ciascun partecipante un ricettario

Si consiglia di indossare una maglietta bianca e scarpe con suola in gomma

Prenotazione obbligatoria al n. 031.252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo mail: genitoriefigli@comune.como.it

Martedì 19 novembre

Ore 16.00 – 17.30

Fondazione Somaschi, viale Varese 19

C’era una volta….Pinocchio!

Laboratorio opportunità per piccoli lettori e per gli adulti

A cura della Cooperativa Sociale onlus Baobab

Per bambini 6 - 11 anni, genitori e insegnanti

Prenotazione all’indirizzo mail: info@socialibri.it

Ore 17.00- 18.30

Cascina Massée, via Sant’Antonino 4 - Albate

Gli Sporcelli

Spettacolo teatrale liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl

Associazione Inout

Per bambini 6 - 10 anni

Ore 17.30 – 18.30

Fondazione Somaschi, viale Varese 19

Compagne di Penna

Laboratorio narrativo e dialogo con lo scrittore Andrea Vitali

A cura della Fondazione Somaschi – Centro Educativo So-Stare

Per genitori, insegnanti, educatori

Mercoledì 20 novembre

Ore 10.30 – 12.30

Auditorium Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1

Diversamente cattivi, la bontà come valore universale

Convegno

Relatori prof. Fabio Gabrielli, avv. Vittorio Nessi, prof. Giorgio Maria La Rosa

Moderatrice Katia Trinca, giornalista

Ore 16.00 - 18.30

Consultorio Familiare, via Gramsci 4

Noi con i nostri bambini

Momenti di confronto, anche tra i genitori, con l’ostetrica e la psicologa per riflettere insieme sulla cura, la crescita e la relazione con il bambino

ASST Lariana – Consultori Familiari

Per genitori di bambini 0 – 18 mesi

Ore 17.00

Illuminazione di colore blu della Fontana di Camerlata

Adesione all'iniziativa "Go Blue Unicef" per celebrare i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza.

Su proposta del Comitato provinciale Unicef di Como

Ore 18.30 - 20.00

Pinacoteca Civica, via Diaz 84

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Lettura di alcuni stralci della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Con introduzione a cura del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta

Alla presenza delle Autorità cittadine politiche e religiose

Giovedì 21 novembre

Ore 16.00 - 18.30

Consultorio Familiare, via Gramsci 4

Noi con i nostri bambini

Momenti di confronto, anche tra i genitori, con l’ostetrica e la psicologa per riflettere insieme sulla cura, la crescita e la relazione con il bambino

ASST Lariana – Consultori Familiari

Per genitori di bambini 0 – 18 mesi

Ore 17.00 – 18.30

Asilo Nido Babylandia, via Palestro 17

Le manovre salvavita: dimostrazioni delle manovre di disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree in età pediatrica

a cura di Alfredo Caminiti, pediatra ASST Lariana – Dipartimento Materno Infantile

Per genitori

Ore 17.00 – 18.30

Scuola dell’infanzia, via Raschi

Io vado a scuola e imparo divertendomi

Laboratorio educativo

Per bambini 4 - 5 anni

Prenotazioni al n. 031.574515 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 15.00 o all’indirizzo mail: infanziaraschi@gmail.com

Venerdì 22 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Cascina Massée, via Sant’Antonino 4 - Albate

Babybrains - Manipolazione e Teoria della mente. Cosa succede nel cervello di un bambino quando sembra volerci provocare?

Laboratorio di Neuroscienze per la Famiglia approvato dall’Università di Cambridge

A cura di Cecilia Antolini

Per educatori e genitori

Ore 15.30 – 16.30

Cascina Massée, via Sant’Antonino 4 - Albate

Babybrains - Motivazione e disciplina. Cosa succede nel cervello di mio figlio quando deve imparare qualcosa di nuovo? E quando non vuole farlo? E se lo punisco o lo premio?

Laboratorio di Neuroscienze per la Famiglia approvato dall’Università di Cambridge

A cura di Cecilia Antolini

Per educatori e genitori

Ore 16.00 – 18.00

Centro di Aggregazione Giovanile, via Negretti 4

Diritti in gioco

Laboratorio ludico per esplorare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Cooperativa Mondovisione

Per ragazzi 10 – 14 anni

Ore 17.00 – 18.00

Teatro Lucernetta, piazza Medaglie d’Oro

Emozioni a colori

Spettacolo a cura della Compagnia del Teatro in Centro di Ester Montalto e Sarah Paoletti

Per bambini 3 – 5 anni

Ore 20.30 – 22.00

Scuola primaria, via Perti 10

La musica delle sfere

Laboratorio musicale

A cura dell’Istituto comprensivo Como Borgovico – scuola primaria di via Perti in collaborazione con l’Associazione Popolifonia

Con la partecipazione degli alunni di classe V della scuola primaria di via Perti

Ore 20.30 – 22.30

Auditorium Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1

BuonissimaMente, benessere nel cuore, a tavola e nella vita

A cura del dietologo Marco Missaglia e del professore Luigi Di Iorio

Con introduzione a cura del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta

Moderatrici Amelia Locatelli, dermatologa e Elena Tambini, giornalista

Per genitori ed educatori

Sabato 23 novembre

Ore 10.00 – 12.00

Fondazione Somaschi, viale Varese 19

Nuove tecnologie per una didattica innovativa

Laboratorio informatico

A cura della Fondazione Somaschi nell’ambito del progetto Scuola in Meta

Per ragazzi 9 - 12 anni, genitori, insegnanti, educatori

Prenotazione all’indirizzo mail: sim@fondazionesomaschi.it o whatsapp 366.6425709

Ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria, via Spallanzani - Lora

Abbecedario ecologico

Attraverso la narrazione delle avventure di due pinguini si costruisce un percorso di educazione ambientale

A cura di Educazione….Oltre - Como

Per bambini 5 – 6 anni

Ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria, via Perti 10

E_sperimento

Laboratorio di chimica

A cura dell’Istituto comprensivo Como Borgovico – scuola primaria di via Perti

Per bambini 7 – 9 anni

Prenotazione al n. 031.302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria, via Perti 10

Let’s Code!

Laboratorio di coding in inglese

A cura dell’Istituto comprensivo Como Borgovico – scuola primaria di via Perti

Per bambini 9 – 10 anni

Prenotazione al n. 031.302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria, via Perti 10

Caviardage

Laboratorio di scrittura creativa

A cura dell’Istituto comprensivo Como Borgovico – scuola primaria di via Perti

Per bambini 8 – 10 anni

Prenotazione al n. 031.302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria, via Perti 10

…In memory

Laboratorio di lettura creativa

A cura dell’Istituto comprensivo Como Borgovico – scuola primaria di via Perti

Per bambini 6 – 8 anni

Prenotazione al n. 031.302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Ore 15.30 – 17.00

Cooperativa Attivamente, via Pastrengo 15

Legami d’amore – conoscersi attraverso il gioco del teatro

Laboratorio teatrale

A cura della Cooperativa Attivamente

Per genitori e figli (8 - 12 anni)

Prenotazione obbligatoria al n. 031.6871771 o all’indirizzo mail: info@coopattivamente.it

Domenica 24 novembre

Ore 11.00 – 12.30

Teatro Sociale, via Bellini 3

Opera meno9

Laboratorio per genitori in dolce attesa, un percorso di benessere e musica dal quinto all’ottavo mese di gravidanza

A cura di musicisti e specialisti neonatali

Un progetto di Opera Education As.Li.Co.

Per info e prenotazioni tel. 02.89697360 - info@operaeducation.org

A pagamento

Ore 19.00 – 21.00

Ospedale Valduce

Per un mondo inclusivo, in ogni luogo si è bambini

Letture di fiabe

A cura di Rotaract Club

Per i bambini degenti

Lunedì 25 novembre

Ore 16.30 – 18.00

Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1

L’amicizia non è bella se non è litigarella

Laboratorio nell'ambito del progetto Con-tatto – Trame riparative nella Comunità

Per bambini 6 – 10 anni

Prenotazione all’indirizzo mail: como@csvlombardia.it

Martedì 26 novembre

Ore 11.00 – 13.00

Spazio Gloria, via Varesina 72

Stupefatto

Spettacolo a cura di Itineraria Teatro S.r.l.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di I° e II° grado