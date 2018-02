Il buon viaggio di Beatrice Masini alla The Art Company di Como

The Art Company, dove è in corso la mostra di Elena Borghi Le fiabe e il catrame, ospita sabato 24 bebbraio alle 18.30, la presentazione del libro Il buon viaggio scritto da Beatrice Masini e illustrato da Gianni De Conno. Patrizia Zerbi, editore di Carthusia, racconterà il volume dialogando con il critico d'arte Roberto Borghi.

Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora. Giornalista, traduttrice (tra i suoi lavori i libri della saga di Harry Potter), editor, scrive storie e romanzi per bambini e ragazzi. I suoi libri sono stati tradotti in quindici Paesi. Ha vinto nel 1999 il Premio Castello di Sanguinetto con il romanzo La casa delle bambole non si tocca (Salani), e nel 2004 il Premio Pippi con Signore e signorine – Corale greca (Einaudi Ragazzi), il Premio Elsa Morante con La spada e il cuore – Donne della Bibbia(Edizioni EL) e il Premio Andersen come miglior autrice.

"Uno ti dice Buon viaggio/ quando ti vede andar via./ Tu dici grazie e poi parti/ e non ci pensi più/ perché pensi soltanto/ al tuo viaggio/ che sta per cominciare/ ed è la cosa/ più importante di tutte./ O almeno così sembra./ Ma quand'è che/ un viaggio è buono?".