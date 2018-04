Alessio Brunialti racconta gli anni '60 all'Officina della Musica di Como

Un viaggio nel tempo fatto di suoni, immagini e storie inediti guidato da un giornalista dal sapere universale quale Alessio Brunialti. Una serata all’Officina della Musica di Como intitolata "Rock – Introduzione all’ascolto" che è l'occasione per approfondire in questo secondo appuntamento della rassegna un decennio tra i più importanti della musica rock. Dopo l'appuntamento sugli anni Cinquanta si approda al momento che ha cambiato per sempre la musica moderna. Gli anni '60 hanno segnato un'epoca che non può prescindere dal rock e da quel fenomeno mondiale che sono stati e continua ad essere i Beatles. Si arriverà fino a Woodstock passando per gli anni della pischedelia, attraversando una rivoluzione culturale, sessuale e politica che ha trovato proprio nei dischi di quel decennio il suo manifesto più significativo. Una beat generation tutta da rivivere mercoledì 18 aprile alle 21.

Per info e iscrizioni: 3492803945 o info@notasunota.it.