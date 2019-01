Bohemian Rhapsody karaoke: al cinema anche la versione "da cantare", ultima occasione a Como

Un'occasione per cantare insieme a Freddie Mercury, almeno idealmente. Un modo per sentirsi, per oltre due ore, parte dei Queen.

Nei cinema italiani, e a Como, e arrivato "Bohemian Rhapsody Sing Along", la versione karaoke del capolavoro dedicato alla band britannica con regia di Dexter Flechter e Bryan Singer. "La musica, collante di questo successo globale, diviene ora la vera protagonista - le parole di Paul Zonderland, amministratore delegato di 20th Century Fox Italia -. Con la versione Sing Along offriremo agli spettatori un valore aggiunto, dando loro l’opportunità di cantare in sala e in compagnia questi brani che, da sempre, sono parte della cultura pop del nostro paese. Un'esperienza di condivisione sociale che solo il cinema può offrire".

Nei cinema, infatti, si potrà cantare e ballare con Rami Malek - che veste i panni di Mercury - seguendo la pellicola che ripercorre tutta la storia dei Queen, fino alla leggendaria apparizione al concerto Live Aid nel luglio del 1985, che consegnò la band alla storia.

Bohemian Rhapsody versione karaoke: i cinema a Como

La versione karaoke di Bohemian Rhapsody - sugli schermi scorreranno i testi delle canzoni - è uscito ieri e oggi, mercoled' 23 gennaio, si presenta una seconda e ultima occasione per cantare i Queen

A Como il film è trasmesso all'Uci Cinemas" di Montano Lucino e al Cinelandia di Camerlata.

Bohemian Rhapsody sing along, al cinema la versione karaoke del film sui Queen | Dove a Milano





Potrebbe interessarti: https://www.milanotoday.it/cultura/bohemian-rhapsody-karaoke-cinema.html

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/MilanoToday