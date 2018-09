Classici dentro e fuori: Bjorn Larsson presenta alla Ubik di Como "La vera storia del Pirata Long John Silver"

Bjorn Larsson presenta "La vera storia del Pirata Long John Silver" lunedì 10 settembre ore 18 alla Libreria Feltrinelli di Como. Prima della presentazione alla Libreria Feltrinelli (ingresso libero), lo scrittore sarà alla Casa Circondariale di Como dove incontrerà un gruppo di detenuti che hanno partecipato alla lettura del suo romanzo. Le testimonianze verranno poi condivise con il pubblico della libreria.

Partendo da un grande classico della letteratura mondiale, “L’Isola del tesoro” di Stevenson, lo scrittore svedese Bjorn Larsson mette in scena una meravigliosa ode alla libertà ridando vita al celebre pirata Long John Silver, misteriosamente sparito al termine della ricerca del tesoro di Flint sull’Isola. È proprio il filibustiere in persona a raccontarci la sua avventurosa vita da ricercato e rinnegato dalla società, in giro per gli Oceani a bordo di velieri di ogni tipo. Un uomo all'apparenza spregevole e pericoloso che mostra invece un’umanità profonda e forte rispetto a quella della maggior parte dei suoi “rispettabili” nemici. Un romanzo che magnificamente mescola la fantasia con la realtà storica dei Fratelli della Costa, i celebri pirati dei Caraibi del XVIII secolo, risultando estremamente attuale nell'interrogarsi sul rispetto tra popoli.

Björn Larsson, nato a Jönköping nel 1953, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati in Italia da Iperborea, La vera storia del pirata Long John Silver, Il Cerchio Celtico, Il porto dei sogni incrociati, I poeti morti non scrivono gialli e L'ultima avventura del pirata Long John Silver.