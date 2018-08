Bello il Vinile all'Ostello Bello di Como

All'Ostello Bello, si sa, amano la musica. Allora hanno pensato di esporre uno degli oggetti più belli mai creati per ascoltarla: il disco in vinile. In collaborazione con l'Associazione culturale Rock Paradise, nel cortile si potrà partecipare alla Micro Esposizione del Disco in Vinile.

Sette stand a disposizione degli appassionati con vasta scelta di generi per accontentare ogni tipo di richiesta e i gusti di chi ama ascoltare musica in alta fedeltà e dalle 18.00, dj set di Marcio Mcfly the Spiritual Disc jockey con la sua selezione di 33 e 45 giri e la possibilità di ascoltare i tuoi dischi preferiti: una piccola anteprima in attesa dell’evento del 16 settembre presso L'Officina della Musica: la 1a Fiera del Disco di Como. Come sempre, all'Ostello Bello potrai trovare birrette, cocktail e cibo a volontà, Dalle 18.00: Marcio Mcfly the Spiritual Disc jockey.