La bellezza educherà il mondo

In occasione della settimana dell’educazione, la parrocchia San Martino di Rebbio organizza, da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, una serie di eventi divisi per le diverse fasce d’età presenti nella comunità.



Venerdì 26 gennaio

In oratorio incontri tematici rivolti ai ragazzi delle medie (Amicizia, il bello dello stare insieme alle 18 con Ezio Aceti, psicologo), delle superiori (La conquista della libertà alle 21 con Ezio Aceti) e agli educatori – categoria che comprende genitori, insegnanti, allenatori, catechisti (Educare in bellezza alle 21 con Stefania Cagliani, psicologa).



Sabato 27 gennaio

Nella chiesa alle ore 21 concerto Dal suono all’invisibile. Attraverso il cuore delle parole, in cui si esibiranno Susanna Parigi (canto, pianoforte) e Matteo Giudici (chitarre). L’esibizione musicale sarà accompagnata da letture dei testi di Girolamo Savonarola, Erri De Luca, Simone Weil e altri. Con il suo repertorio artistico e letterario, il concerto vuole condurre una riflessione sul lessico spirituale che guida l’etica dei fedeli e dei laici e che è composto da tante parole ricche di significato, ma spesso travisate o banalizzate. Parole di cui si vogliono tracciare le trasformazioni semantiche, prendendosene cura come se fossero persone care (anche le parole hanno un cuore, sembra ricordare il sottotitolo del concerto) e riportandole, se e quando necessario, alla dignità originaria.



Domenica 28 gennaio

Una giornata comunitaria da passare insieme.