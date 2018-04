Michele Tomaselli racconta la sua beatlemania da Ovosodo

Terzo appuntamento di un ciclo di incontri “La passione che prende (la) vita” dedicato agli interessi più diversi che molti di noi coltivano, anche in modo inaspettato. Per alcuni sono da sempre molto più che una semplice “passione”, per altri sono diventate anche un lavoro o una professione, per altri ancora un semplice hobby, ma per il quale si spendono volentieri tempo, energie mentali ed economiche. Gli incontri desiderano creare un’occasione diversa dal classico formato “presentazione”: per ascoltare idee e spunti diversi, per fare domande e per confrontarsi. Partendo da una passione condivisa, e accompagnati da un bicchiere di vino.

In "Beatles mania, in viaggio con Father McKenzie, Semolina Pilchard", martedì 10 aprile alle 19.30 da Ovosodo a Como, Michele Tomaselli ci accompagna nel mondo dei Fab Four, raccontando aneddoti, incontri speciali e facendo ascoltare alcune chicche. Chi conosce Tomaselli sa quanto sia profondo il suo legame con la musica e in particolare per Paul McCartney e soci. Un amore di lungo tempo che lo ha portato negli anni a seguire i concerti del Macca ovunque nel mondo. Una serata quindi assolutamente imperdibile per ascoltare, dalla voce di chi è rimasto accecato dalla loro luce, come nasce la passione mai sopita per il più importante gruppo rock di tutti i tempi.

Registrazione obbligatoria, su Eventbrite.