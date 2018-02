Bambini maestri di filosofia a Villa Bernasconi

Sabato 24 febbraio alle ore 15.00 nella Mansarda di Villa Bernasconi avrà inizio “Bambini maestri di filosofia”, il ciclo di tre laboratori filosofici interdisciplinari per i bambini dai 4 ai 6 anni a cura di Manuela Moretti con il coordinamento scientifico della prof.ssa Annarosa Buttarelli (Università di Verona).

Questa proposta di laboratori per l’infanzia intende operare un rovesciamento di prospettiva, dove sono i bambini e le bambine, con la curiosità propria dell’infanzia, a porre domande agli adulti, e non viceversa. L’obiettivo non è quello di “insegnare” qualcosa, ma di sperimentare insieme ai bambini cosa significa pensare con la propria testa, favorendo in loro un’attitudine alla riflessione. Durante le attività laboratoriali, verranno valorizzate l’intuizione e l’immaginazione dei più piccoli e una grande attenzione verrà riservata alle parole e al linguaggio utilizzati. I partecipanti verranno inoltre coinvolti in maniera creativa in attività ludiche e artistiche, che serviranno per mostrare le infinite possibilità che si celano dietro a una stessa rappresentazione.

Manuela Moretti, laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, e diplomata presso il “Master biennale di II livello in Consulenza Filosofica di Trasformazione” presso l’Università di Verona, collabora con l’Accademia di Filosofia per Bambine e Bambini della “Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma”, dove conduce laboratori filosofici per l’infanzia.

“Bambini maestri di filosofia” è organizzato dal Comune di Cernobbio nell’ambito del progetto “Liberty Tutti” per il ciclo “Aspettando Parolario”. Il costo di partecipazione è di Euro 8,00 a laboratorio; è obbligatoria la prenotazione sul sito www.villabernasconi.eu. Durante i laboratori non è prevista la presenza dei genitori.

Programma

Sabato 24 febbraio 2018, h. 15-16:30

«Questa non è una scatola»

In questo laboratorio i piccoli partecipanti verranno avvicinati al mondo dell’arte contemporanea attraverso l’arte di Piero Manzoni, che servirà come spunto creativo per una prima riflessione sul mondo dell’arte contemporanea e sulla definizione dell’oggetto artistico. I bambini realizzeranno delle piccole creazioni artistiche che potranno portare a casa, tra cui i palloncini contenenti il “fiato d'artista”.

Sabato 3 marzo 2018, h. 15-16:30

«Questo non è un cappello»

Traendo spunto dall’incipit de “Il piccolo principe” di Saint-Exupéry, il laboratorio offrirà un viaggio attraverso l’immaginazione, i cui contorni saranno delineati dai piccoli partecipanti. Il laboratorio prevede l’utilizzo del disegno e di altre attività manuali con la pasta da modellare.

Sabato 10 marzo 2018, h. 15-16:30

«Frammenti di storie»

In questo laboratorio saranno i bambini e le bambine a raccontare una storia, che prenderà vita da alcuni frammenti di carta. Traendo spunto da una tecnica di Bruno Munari, fogli di misure e forme diverse verranno utilizzati dai bambini per rappresentare e poi raccontare le storie che nasceranno dalla loro immaginazione. I piccoli partecipanti scopriranno, grazie a questo lavoro creativo, come dietro a una stessa rappresentazione si possono celare infinite possibilità. Le storie che prenderanno vita dai frammenti di carta verranno poi raccontate in una delle suggestive sale di Villa Bernasconi che per l’occasione non racconterà storie, come è solita fare, ma ascolterà quelle dei suoi piccoli ospiti.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Museo di Villa Bernasconi

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 14-18; sabato, domenica e festivi 10-18

Contatti: Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu

Facebook, Twitter, Instagram