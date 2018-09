L’Associazione Piccola Casa Ozanam con Ostello Bello Lake Como: brindisi e affissione della targa “Casa Falciola”

L’Associazione Piccola Casa Ozanam con Ostello Bello Lake Como celebrano, giovedì 13 settembre alle ore 18.30, il primo anno di attività dell’Ostello con l’affissione, all’interno del cortile, di una targa che racconta la storia e il valore dell’edificio che ospita la struttura. "Un piccolo ma significativo tentativo - dichiara Enrico Fossati, Presidente di Ozanam - di diffondere fra i tantissimi giovani ospiti dell’Ostello i valori di base nei quali si riconosce la nostra Associazione”. Ostello Bello Lake Como, è ubicato in due edifici storici di Como, oggi di proprietà della Associazione Piccola Casa Federico Ozanam che dal 1932 accoglie ed assiste persone senza dimora. I due edifici furono adibiti sino al 1999 ad esclusiva dimora privata della famiglia Falciola. “Casa Falciola” è infatti un lascito testamentario che l’ultimo erede della famiglia, il professor Alberto Falciola, insegnante di filosofia e storia presso il liceo classico del Collegio Gallio di Como, ha voluto disporre in favore della Associazione Ozanam e del Collegio Gallio, per la meritoria attività svolta dalle due storiche istituzioni comasche in campo sociale ed educativo.

Con le sue generose disposizioni di ultima volontà, il professor Falciola ha voluto anche ricordare ed onorare la memoria del proprio padre, il dottor Mario Falciola, rinomato medico psichiatra e fondatore, insieme con altri benemeriti comaschi, della Associazione Ozanam, e di suo fratello, don Franco Falciola, sacerdote ed infaticabile prosecutore dell’opera caritativa iniziata dal padre Mario. Nel 2017 i due edifici sono stati integralmente ristrutturati a cura della società Ostello Bello Lake Como e adibiti all’attuale attività ricettiva di Ostello. I proventi dei canoni di locazione che la società Ostello Bello Lake Como versa periodicamente all’Associazione Ozanam per il godimento degli immobili, vanno integralmente a beneficio e sostegno della attività di assistenza ed accoglienza che tale Associazione svolge a favore dei poveri, dei diseredati, degli emarginati e di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e conforto.