Assaggiamo il mondo, viaggio culinario a San Fermo con Kibarè

Sabato 15 settembrea, alle 20, l'associazione Kibarè onlus organizza una serata alla Sala Polifunzionale di Via Lancini a San Fermo della Battaglia. Il titolo dell'evento, "Assaggiamo il mondo", è stato scelto perchè si spazierà tra le specialità culinarie di Gambia, Burkina Faso, Filippine, Bangladesh, El Salvador, Ucraina e Italia cucinate da cuochi originari di questi regioni del mondo. A ragione, gli organizzatori sono convinti che il cibo sia il miglior tramite per promuovere la reciproca conoscenza e l'integrazione tra persone con provenienze diverse. La cena sarà seguita da uno spettacolo teatrale a sorpresa a cura di Teatro Gruppo Popolare

I proventi dell'evento saranno finalizzati ad un progetto di microcredito mirato ai giovani e alle donne che Kibarè sta mettendo in campo in Burkina Faso per "aiutarli a casa loro" in modo concreto, favorendo attività lavorative per queste due categorie di persone. La partecipazione alla serata ha un costo a offerta minima di € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini fino a 10 anni.

Prenotazioni entro l'11 settembre a info@kibareonlus.org o telefonando a 366 5004157