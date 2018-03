A Cantù l'esperienza di Terre in Moto nelle Marche

In attesa di Lario Critical Wine, che si terrà il 6 maggio a La Runa a Erba, in provincia di Como, il Circolo Arci Mirabello di Cantù, organizza un incontro martedì 13 marzo alle 18.30 per raccontare l'esperienza di Terre in Moto. All'aperitivo con cena saranno presenti Raffaele Pozzi e Ilaria Santandrea, a seguire dj set.

Terre in Moto è rete di realtà sociali, associazioni, imprese e singoli/e cittadini/e che con vigore hanno intrapreso un percorso collettivo che vuole intervenire sulle problematiche legate al terremoto andando oltre i singoli ambiti comunali. Una rete inclusiva, propositiva e partecipata che vede la sua base costitutiva nel protagonismo delle popolazioni colpite dal terremoto, nella voglia di rinascita, nella creatività sociale, nella volontà di ripartire e non abbandonare le nostre terre. Un percorso che passando dal radicamento dei nodi territoriali, tramite attività di presidio, informazione e denuncia, riesca ad imprimere e garantire un approccio inclusivo e propositivo, che sia in grado di raccontare quanto sta accadendo, informare ed intervenire.

