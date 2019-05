Aspettando il Giro d'Italia Como pedala per turismo, innovazione, cultura e per passione

Aspettando l’arrivo della tappa del Giro d’Italia di domenica 26 maggio, Como si tinge di rosa con una serie di iniziative: Fondazione Alessandro Volta, in collaborazione con il Comune di Como, ha infatti voluto apportare il proprio contributo alla città e al territorio costruendo un calendario di eventi che anticipano e preparano all’arrivo del Giro.

Ecco i prossimi appuntamenti in programma.

Giovedì 23 maggio alle ore 20:30 presso il Cinema Gloria (via Varesina 72, Como) si terrà la proiezione di “Wonferful losers: a different world”, il film di Arūnas Matelis, girato durante il Giro d’Italia 2015, testimonianza che esalta il ruolo dei gregari, coloro che fanno la differenza in una gara ciclistica e che sacrificano le proprie carriere e vittorie personali per i loro compagni. A seguire un dibattito condotto da Andrea Bambace, giornalista di Espansione Tv con la partecipazione della giornalista Luciana Rota autrice de “I portacolori della Siof” la scuola di ciclismo di Biagio Cavanna, massaggiatore di Fausto Coppi. L’incontro organizzato in collaborazione con Associazione Como Verso Est e con il sostegno di Allianz Bank. Biglietti disponibili su: 23maggio.eventbrite.it

Venerdì 24 maggio alle 18.30 allo Yacht Club Como (viale Puecher 11, Como), si terrà il talk “Etica e solidarietà” con Maurizio Monego, vicepresidente del Comitato Internazionale Fair Play, già presidente commissione scientifico-culturale Panathlon International; Don Agostino Fasson, Casa Opera Don Guanella, Lecco e Beppe Dossena, Special Team già Associazione Cerchio Azzurro. L’incontro sarà condotto dal giornalista Edoardo Ceriani, capo redattore pagine Sport ‘La Provincia’ di Como e panathleta.

Saranno presenti: Paolo Maldini: già difensore nel Milan, direttore sviluppo strategico area sport Milan e presidente Special Team; il campione Claudio Chiappucci vincitore della Milano-Sanremo (1991), di due Giri del Piemonte (1989 e 1995), di tappe al Tour de France e al Giro d’Italia; Paolo Savoldelli, campione vincitore di due edizioni del Giro d’Italia (2002 e 2005), imprenditore, opinionista e commentatore televisivo e Alberto Cova, mezzofondista vincitore della medaglia d’oro nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984. Incontro organizzato in collaborazione con Casa Opera Don Guanella, Lecco e Yacht Club Como. Con il patrocinio di Panathlon International Club Como e il sostegno di Borgini Jersey. Entrata libera previa iscrizione su: talk24maggio.eventbrite.it