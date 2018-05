Arte e Vino allo Spazio Parini di Como

Allo Spazio Parini di Como, giovedì 17 maggio, alle 18.30, una serata dal titolo "Arte e Vino". Una conversazione sul "divino" vino con immagini a cura di Rosa De Rosa accompagnate dal mandolino di Franco dell'Oglio. All'incontro parteciperà anche lo storico vignaiolo Valli Unite di Costa Vescovado (Alessandria) per presentare i vini naturali di un'azienda artigiana dalle mille attività legate alla terra.

"ll vino per noi è un mezzo per raggiungere le case, le tavole ed i cuori delle persone, un modo di trasmettere la nostra filosofia. La scelta di andare verso un vino più naturale possibile arriva dalla ovvia conseguenza di seguire le scelte della cooperativa basate sul rispetto del suolo, dell’uva e dell’uomo. La cantina di Valli Unite non utilizza tecniche invasive come filtrazioni sterili, chiarifiche o lieviti selezionati. L’attenzione in campagna è spostata sulla prevenzione e sulla ricerca dell’equilibrio attraverso la fertilità del suolo, la cura del manto erboso e l’equilibrio radici/parte aeree. Togliendo questi aiuti, le capacità tecniche del vignaiolo diventano fondamentali.

Dal 2007 ci siamo impegnati al progressivo abbandono alle molte aggiunte permesse dal sistema della certificazione biologica. Dal 2010 nessun vino rosso vinificato a Valli Unite contiene aggiunte: le fermentazioni sono spontanee con lieviti autoctoni, non vi è alcuna filtrazione, uso di brillantanti e chiarifichi, nessuna aggiunta di solfiti. Dal 2013 vengono eliminati i lieviti industriali anche nella vinificazione in bianco ottenendo vini più naturali senza filtrazioni e con la sola aggiunta di metabisolfito di potassio in piccole dosi (solforosa totale < 50 mg/l a seconda dell’annata). Non un vino “tecnico” ma un vino vero, che non dimentica ma, al contrario, esprime ed esalta il rapporto e lo scambio tra la terra, il cielo e l’uomo. Che nasce dalla ricerca sistemica di un’uva sana e matura, risultato della stagione e unitamente la conoscenza del vignaiolo.

Gradita la prenotazione scrivendo una mail a info@spazioparini.com