L'arte del Cinema, 5 appuntamenti a Como

L’arte al cinema e più precisamente il mondo della pittura sul grande schermo. Vite di artisti geniali che a colpi di pennello, esprimono una visione del mondo e di sé. Pittura come libertà dalle regole, sfogo e prodezza creativa, possibilità di riscatto e di emancipazione, incessante dialogo tra forma e contenuto. Una riflessione attraverso i secoli, dello sguardo nel cinema e nella pittura. Rassegna a cura di Francesca Gamba e Alberto Cano. Inizio proiezioni ore 20.30. Ingresso riservato ai soci fino ad esaurimento posti. The Art Company Como - via Borgovico 163, cortile interno.

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità

giovedì 14 novembre

Regia di Julian Schnabel

Con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner

USA, 2018, durata 110 minuti

Willem Dafoe nei panni del pittore olandese, nell'incanto della sua foga creativa e nevrotica, diretto da Julian Schnabel. Ad Arles, Van Gogh lavora a stretto contatto con la natura ma finisce per essere ricoverato in un ospedale psichiatrico.

La ragazza del dipinto

giovedì 21 novembre

Regia di Amma Asante

Con Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Sam Reid, Sarah Gadon, Miranda Richardson

USA, 2013, durata 105 minuti

Dido Elisabeth Belle, figlia illegittima di un ammiraglio inglese nelle Indie Occidentali, giunge a Londra, ove gioca un ruolo importante nella campagna per l'abolizione della schiavitù nel Regno Unito.

Pollock

mercoledì 27 novembre

Regia di Ed Harris

Con Ed Harris, Robert Knott, Molly Regan, Marcia Gay Harden, Tom Bower

USA, 2000, durata 122 minuti

La vita e i tormenti dell'artista americano Jackson Pollock, esponente dell'espressionismo astratto. I problemi con la critica del tempo, l'alcolismo e la relazione contrastata con la moglie.

Turner

giovedì 5 dicembre

Regia di Mike Leigh

Con Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville

Gran Bretagna, 2014, durata 149 minuti

Racconto degli ultimi venticinque anni di vita del celebre pittore inglese, un artista profondamente affetto dalla morte del padre ed amato dalla propria domestica, che ignora e sfrutta. L'uomo vive segretamente con la proprietaria di una casa al mare e conduce un'esistenza ricca di avvenimenti, viaggi e passioni.

Artemisia - Passione estrema

martedì 10 dicembre

Regia di Agnes Merlet

Con Michel Serrault, Valentina Cervi, Miki Manojlovic, Claudia Giannotti, Anna Lelio

Francia, 1998, durata 100 minuti

Documentario dedicato ad Artemisia Gentileschi, pittrice romana del XVII secolo, figlia del più noto Orazio. Vittima di violenza, ebbe modo di trascinare il proprio stupratore, Agostino Tassi, in tribunale.