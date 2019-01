The Art Company di Como:  "L'ironia dell'inessenziale" di Max G. Rusca

Nuova evento alla The Art Company Como. In mostra fino al 28 fbbbraio, inaugurazione giovedì 31 gennaio alle 18.30, "L'ironia dell'inessenziale" di Max G. Rusca a cura di Roberto Borghi.

La pittura di Rusca, già durante il periodo nucleare, si distingue per la raffinatezza formale, per la capacità di effigiare paesaggi visionari, per alcuni stilemi che sembrano essere stati attinti dalla tradizione artistica dell'estremo Oriente. Dagli anni Sessanta in poi, l'artista compie un personale "ritorno alle origini" dell'arte nucleare approfondendo e citando il Surrealismo. Le sue opere divengono sempre più oniriche e ironiche allo stesso tempo: nascono così alcuni dei cicli documentati dalla mostra, come le 'Città volanti', gli 'Ex voto', le 'Anticone'.