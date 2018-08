Anna Folli a Zelbio Cult: "MoranteMoravia", una storia d'amore e di libri

La serata conclusiva di Zelbio Cult è sabato 1 settembre con una appassionante storia che unisce amore, libri, passione e storia vera: Anna Folli ci racconta quella effervescente, lunga, interrotta e eppure forse mai davvero finita tra Alberto Moravia e Elsa Morante. Giornalista e scrittrice, Anna Folli ce lo racconta partendo dal libro appena pubblicato “MoranteMoravia – una storia d’amore” (Neri Pozza): la strada dei due scrittori fu lunga, piena di tempeste, di libri scritti nella stessa casa, momenti felici e momenti eroici, un matrimonio, cene con gli amici e tradimenti, tantissime lettere e grandi dolori, ma sempre con la certezza di essere, insieme, qualcosa di grande. I coniugi sono certamente stati protagonisti della Storia letteraria novecentesca, interpretandola non come un copione armonioso, quanto contendendosi la scena per mezzo secolo, ciascuno secondo uno svolgimento autonomamente immaginato.

La storia della Morante e di Moravia richiama - almeno per il titolo - "Cime tempestose": lei si innamorò di lui appena lo vide, in quel modo privo di quiete che ha segnato tutta la sua vita e il suo genio letterario. L'incontro nel 1936, i successivi scontri, ma anche i romanzi, la dedizione per la letteratura, la furia l'uno verso l'altro: Anna Folli li racconta con grande accuratezza, spiegando anche il filo della loro ambizione e del loro cammino di scrittori e intellettuali. Il libro segue con precisione e con ricchezza di particolari, anche di fotografie, Alberto ed Elsa negli anni difficili dell'inizio, fino a quelli del successo, del distacco. Si sposarono nel 1941, e rimasero insieme, tra alti e bassi, per oltre 20 anni: ma non si lasciarono mai del tutto. Una serata appassionante e conclusiva per il Festival Zelbio Cult 2018 in cui celebrano amore e competizione.

Giunto all’undicesima edizione, il Festival è organizzato da un gruppo di amici, in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca comunale. Motore e ideatore del programma è il giornalista Armando Besio, responsabile delle pagine culturali milanesi della “Repubblica”: innamorato di Zelbio, paese natale della famiglia materna, fin da bambino, ha deciso con un gruppo di amici di farlo diventare il palcoscenico di incontri colti e divertenti, invitando protagonisti del mondo culturale, mischiando i generi e giocando con le contaminazioni.

Alla fine dell'incontro, è possibile acquistare il libro grazie alla Libreria di Via Volta (Erba) e farsi firmare la copia dall'autrice.