Andrej Longo al Volta: vita, scrittura e carcere

“Non so un bambino di sette anni fino a che punto arriva a capire…E mentre me l’abbracciavo, mentre il cuore suo batteva veloce dentro al petto, ho sentito il freddo del ferro che mi premeva in mezzo alle cosce, e ho pensato che non potevo più fare niente per lui. Potevo solo sperare che non diventava come a me. Solo quello”. (Andrej Longo, "Dieci", Adelphi).

Lunedì 11 novembre, alle 18, al Liceo classico Volta lo scrittore napoletano Andrej Longo ci parlerà di vita, scrittura, carcere attraverso i suoi Dieci racconti. Dieci come i comandamenti che imprimono a fuoco storie a cui non si può restare indifferenti. Attraverso una scrittura essenziale e poetica al tempo stesso, con dialoghi rapidi, scarni, a volte brutali, Longo ci porta nella Napoli più dura. E siccome i suoi libri sono letteratura, e solo la letteratura trasforma le storie in metafore universali, la sua Napoli è universale...

Andrej prima incontrerà un gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Como con Eletta Revelli per il progetto "I classici dentro e fuori il Bassone", letture condivise tra liberi e reclusi. Vi aspettiamo al Liceo classico Volta di Como, aula Benzi, lunedì 11 novembre ore 18.