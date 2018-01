Dopo aver mancato il premio Tenco per un paio di voti “dimenticati” alla sua Gigi Meroni, un brano dedicato alla leggendaria farfalla del calcio italiano, Filippo Andreani non si è perso d’animo e ha portato in giro per l’Italia le canzoni del suo bellissimo album La prima volta.

Che Filippo ami lo sport del pallone, quello sano, quello fatto di eroi da cantare, non è una novità. Di certo non sorprende che il suo nuovo lavoro si intitoli Il secondo tempo. Prodotto da Guido Guglielminetti, il disco verrà pubblicato la prossima primavera anche se è stato anticipato da una preziosa iniziativa. Lo scorso dicembre l'album è stato infatti pubblicato (e già esaurito) in formato vinile a tiratura limitatata e distributo attraverso 40 piccoli negozi selezionati dallo stesso Andreani. Un’idea nata per sostenere chi ancora crede nel supporto fisico e in particolare nell’amato padellone a 33 giri.

Musicista molto generoso, Andreani arriva dal punk con gli Atarassia, ma è forse nella canzone d’autore che ha trovato la cifra che meglio lo rappresenta anche umanamente. Un assaggio di tutto ciò lo avremo domenica 4 febbraio alle 18, sul palco del live club All'1&35circa di Cantù. Un'occasione speciale intitolata "Confesso che ho sognato, parole e storie da Il secondo tempo". Accanto a Filippo Andreani ci saranno l'illustratore Olvaldo Casanova, che ha curato l'art design dell'album, il celebre giornalista Gianni Mura, il cantautore Luca Ghielmetti, Gian Battista Galli con i Sultumana in trio, Francesco Morra Mormile di Alta Fedeltà. La serata sarà presentata dal giornalista e scrittore Maurizio Pratelli.