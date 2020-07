"Un uomo in mutante": con Andrea Vitali alla Ubik di Como tornano le presentazioni dal vivo

Alla Libreria Ubik di Como, che durante il lockdown ha continuato a presentare gli autori grazie alle dirette Facebook, tornano gli eventi in presenza. Il primo autore in cartellone è Andrea Vitali che, giovedì 23 luglio alle 18.00, presenterà il suo ultimo libro: Un uomo in mutande, edito da Garzanti, un nuovo caso giallo, ambientato sempre nella Bellano di un tempo.

Andrea Vitali oltre che scrittore è medico di base, attività dalla quale sarebbe in pensione, ma durante l’emergenza covid ha deciso di rimettersi al lavoro, sostituire un collega sottoposto a quarantena.