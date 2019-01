L'amore, l'odio e le passioni d'Europa in un incontro alla Feltrinelli

Venerdì 1 febbraio alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Cesare Cantù 17 a Como si terrà l'incontro sul tema “L'Europa: passioni a confronto”, una serata che preparerà al Forum Europeo di Psicoanalisi “Amore e odio per l'Europa” previsto per il 16 febbraio prossimo all'Università Statale di Milano, terzo appuntamento dopo quello dedicato a “Desideri decisi di democrazia in Europa” svoltosi a Torino e quello su “Lo straniero” ospitato a Roma.

A discutere nell'appuntamento di Como saranno Domenico Cosenza, psicoanalista, docente dell'Istituto Freudiano, professore a contratto in psicopatologia dello sviluppo all'Università degli Studi di Pavia e presidente dell'EuroFederazione di Psicoanalisi; Marco Focchi, psicoanalista, direttore della sede di Milano dell'Istituto Freudiano (scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica) e del Forum Europeo del 16 febbraio all'Università Statale di Milano; Flavia Cortelezzi, docente di economia politica all'Università dell'Insubria; Fabio Luongo, giornalista; Roberto Pozzetti, psicoanalista, professore a contratto di psicologia dinamica all'Università LUDeS UCM Campus Lugano e membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.

Le passioni d'amore e di odio per l'Europa e per la moneta unica verranno approfondite dal punto di vista psicoanalitico, filosofico, economico e politico.