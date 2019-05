Lena e la tempesta, Alessia Gazzola alla Ubik di Como

Sabato 18 maggio, alle 18, alla Libreria Ubik di Como, Alessia Gazzola presenta il suo nuovo romanzo "Lena e la tempesta" edito da Garzanti. Dialoga con l'autrice Alessia Roversi, giornalista

Sinossi

Sono anni che Lena non mette piede sull’isola di Levura, l’ultima volta che l’ha fatto aveva appena quindici anni. Poi però qualcosa è successo e nulla è più stato come prima. Ora Lena guarda il mare dal traghetto che la porta a quel luogo della sua infanzia, ci sta tornando perché suo padre le ha regalato la vecchia casa di famiglia e lei vuole metterla in affitto; non vorrebbe ma ne ha bisogno, ora che col suo lavoro di illustratrice si trova ad un punto morto. Tornare ai vecchi lidi porta con sé non pochi ricordi: alcuni lieti e spensierati; uno inconfessabile. "Devo solo resistere qualche giorno", si dice Lena, il tempo di trovare degli affittuari per la casa. Ancora non sa che quel soggiorno avrà per lei conseguenze imprevedibili.