A Porlezza: Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop

Riprende venerdì 7 settembre alle 20.45 a Porlezza il Festival Letterario del Premio Antonio Fogazzaro. Presso la Sala rossa del BIM Luca Cerchiari, uno dei maggiori esperti europei di musica americana e di discografia, condurrà il pubblico tra le note, le parole e i grandi protagonisti del Musical - esempio più brillante di opera d'arte metropolitana e internazionale - presentando con filmati, ascolti e spiegazioni il suo libro “Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop” (Bompiani, 2017).

La commedia musicale, o musical, nasce a Broadway, e oggi è vivo più che mai, a quasi due secoli dalle sue prime testimonianze, che ne individuano l'origine in tre grandi metropoli europee, Parigi, Londra e Vienna, e nelle rispettive tradizioni di spettacolo musicale, dall'opera comica all'operetta. Ma è stata certamente New York, con la commistione di queste culture europee con quelle afro-americana ed ebraica, e la sintesi perfetta di danza, musica e recitazione, a farne qualcosa di unico, tanto a teatro quanto poi nel cinema sonoro di Hollywood, che ha ripreso gli spettacoli teatrali di maggior successo in scena a Broadway o ha creato dei film musicali a sé stanti, talora esemplari.

Dialoga con l’autore Alberto Buscaglia.

Il libro

Una delle forme di spettacolo più originali e affascinanti dell'età contemporanea, il musical, ha ottenuto la sua consacrazione mondiale con l'avvento del cinema sonoro, ma non tutti sanno che è essenzialmente un genere teatrale. Gli albori di questo ''spettacolo totale'' reso celebre da Broadway risalgono alla civiltà newyorkese di fine Ottocento e al melting pot interetnico dal quale ha preso forma, ma anche ai legami con il vecchio continente: l'opera buffa francese di Jacques Offenbach, l'operetta viennese di Johann Strauss e Franz Lehar, il music hall e la commedia musicale del West End londinese. Nel saggio di Luca Cerchiari, documentato e aggiornatissimo, è tracciato il percorso storico più che secolare - da The Black Crook a Jesus Christ Superstar, da Florenz Ziegfeld a West Side Story, dal valzer alla musica pop - di un genere che come nessun altro ha saputo fondere alla perfezione la parola cantata e recitata, la musica e la danza. E che autori come Cole Porter, i fratelli Gershwin e Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II - e interpreti straordinari come Ginger Rogers e Fred Astaire - hanno fatto amare al pubblico di tutto il mondo.

Luca Cerchiari

Professore all'Università di Milano-IULM, dove inoltre dirige il Master in Editoria e produzione musicale, Luca Cerchiari ha pubblicato una ventina di saggi come autore e curatore, di cui alcuni editi negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e in Austria.