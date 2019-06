Chiara Moscardelli presenta alla Ubik di Como, giovedì 13 giugno alle 18, "Volevo essere una vedova", nuovo romanzo edito da Einaudi.

Il libro

Che fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com'è potuto accadere? Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai lettori e all'analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove sperava di accasarsi e invece ha trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a chiederle perché sia sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto! Chiara Moscardelli torna a farci morire dal ridere, mentre descrive un mondo che sulla felicità delle donne ha ancora molto da imparare.

Chiara Moscardelli

Vive e lavora a Milano dove è responsabile editoriale della narrativa per Baldini+Casoldi. Ha esordito nel 2011 con il romanzo rosa semi-autobiografico Volevo essere una gatta morta. Autrice di altri quattro romanzi che spaziano dalla narrativa al giallo, ha lavorato per le case editrici Fanucci e Garzanti e collabora con l'inserto culturale "Tuttolibri" de La Stampa e le riviste Vanity Fair e Donna Moderna.