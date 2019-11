Cosa fare in settimana a Como: 7 appuntamenti per 7 giorni

In attesa della nostra guida settimanale dedicata ai migliori eventi del weekend del ponte di Ognissanti-, ecco come riempiere la vostra agenda culturale con gli appuntamenti da non perdere in città da lunedì 4 novembre fino a domenica 10 novembre. Uno al giorno, a voi la scelta.

Lunedì (Officina della Musica)

Tim Grimm celebra 20 anni di carriera pubblicando una nuova versione del suo straordinario album d’esordio, Heart Land, con un brano inedito e nuovi arrangiamenti. Esce in Italia su etichetta Appaloosa con tutte le traduzioni dei testi in italiano. Disco meraviglioso, già al suo esordio, ma ulteriormente migliorato, come la sua voce che è invecchiata come un buon vino e gli arrangiamenti che vedono il coinvolgimento dei figli Jackson e Connor. Sul palco dell'Officina della Musica di Como, lunedì 4 novembre, Tim Grimm sarà accompagnato dal figlio Jackson e da Ben Bedford, ottimo giovane songwriter che proporrà anche alcuni brani del suo disco The Hermit’s Spyglass.

Martedì (Manara Shisha Caffè)

I Café Philo, così come la rassegna Cinema a Due Voci, sono inseriti all'interno dell’edizione 2019 del Festival a Due Voci che si terrà a Como dal 15 al 17 novembre. Tre gli incontri curati da Katia Trinca Colonel che si terranno martedì 5 e 12 novembre alle ore 18:30 al Manara Shisha Caffè, mentre il 13 novembre, sempre alle 18:30, si sposteranno alla Biblioteca Comunale di Brunate. Tre momenti conviviali, secondo la celebre formula ideata dal filosofo francese Marc Sautet, che permetteranno a tutti i partecipanti di confrontarsi ed intervenire sul tema del Festival.

Mercoledì 6 novembre alle ore 17, alla Biblioteca comunale di Como, secondo appuntamento con rassegna Cinema A due voci curata da Alberto Cano in collaborazione con il Lake Como Film Festival, prima iniziativa del Festival a Due Voci, quest'anno interamente dedicato a Nietzsche e alla "musica come filosofia". In proiezione Al di là del bene e del male di Liliana Cavani. La storia di un triangolo amoroso nella Roma del 1882, dove Paul Rèe lascia l'amico Fritz tra fumate d'oppio e prostitute per recarsi ad una festa dove conosce una ragazza di origine russe ed ebree, Lou Salomè. La giovane accetta di fidanzarsi con il giovane, ma alla sua proposta di matrimonio contrappone quella di un ménage à trois.

Prosegue il cammino della rassegna Strade Rosse allo Spazio Parini di Como, una serie di appuntamenti dedicati alla musica e al vino, ma soprattutto al racconto. Un pecorso per riprendere il cammino attraverso storie che si incrociano, pur partendo spesso da angoli opposti della terra. La dignità dell'uomo, l'etica di mestieri senza trucco, dell'arte onesta e sincera vissuta insieme agli ospiti e agli organizzatori di Strade Rosse. Giovedì 7 novembre alle 19, è in turno di un evento intitolato "Woodstock, il Village, la West Coast e la Val Susa. Canzoni e Vini Resistenti". Protagonisti di questo secondo appuntamento saranno il cantautore americano Johnny Irion, insieme alla figlia Olivia Nora, e Giancarlo Martina, produttore della Val Susa, con i quali vivremo il racconto di mezzo secolo di musica accompagnato da bottiglie di vignaioli di montagna.

Grayson Capps, noto per esser l'autore dello splendido brano che dà il titolo al film con John Tavolta "A Song for Bobby Long", sarà in concerto a Cantù, sul palco del live club All'1e35circa, venerdì 8 novembre alle 21. In questa occasione il songwriter americano sarà accompagnato dal fido J.Sintoni alla chitarra elettrica e da una sezione ritmica basso e batteria tutta al femminile. Il primo incontro di Grayson con la musica avviene in Alabama, dove è nato e cresciuto. In particolare l'input musicale parte da familiari e amici, e dall'ascolto di autori come Hank Williams, Tom T. Hall, Glenn Campbell e Woodie Guthrie, per citarne solo alcuni. Grayson Capps si iscrive poi alla Tulane University, ricevendo una borsa di studio, e si laurea in Teatro.

Doppia data di Queenmania Rhapsody che arriva al Teatro Sociale di Como, venerdì 8 e sabato 9 novembre alle ore 20.30, grazie a MyNina Spettacoli. Il tributo più acclamato in Europa ai Queen e a Freddie Mercury, torna a Como non per un semplice concerto, ma con uno spettacolo nello spettacolo, dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, una vera rapsodia pop, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti, da sempre arricchisce gli show con costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale, riscuotendo grande successo anche all’estero, tanto da diventare il primo tributo italiano a suonare in Inghilterra. In questo ed altri paesi europei il gruppo gode di un certo seguito ed è accolto come “The European number one tribute to Queen".

Dopo il grande successo di Ti voglio bene, il libro di poesie nato dal web che ha conquistato classifiche e #Ti Amo (Mondadori), una raccolta di versi semplici, potenti, dritti al cuore, il caso editoriale torna in libreria. Domenica 10 novembre, alle 17.30, Francesco Sole presenta, alla Ubik di Como, Per te - Mondadori. Denny è il più grande rapper italiano, bello e maledetto, genio e sregolatezza. Denny ha successo, soldi, donne, case e feste, eppure la sua esistenza è vuota, un guscio senza vita. Zoe è una giovane ragazza non vedente che vive in compagnia delle parole delle sue poesie. Eppure, nonostante le parole, la sua vita è spenta come quella di Denny. Due esistenze lontane, diverse e apparentemente inconciliabili vengono fatte incrociare dal destino.