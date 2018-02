365 giorni d'arte negli spazi espositivi di Como

Alla presenza del sindaco di Como Mario Landrsicina, è stato presentato questa mattina in biblioteca sono "365 giorni d’arte a Como", il palinsesto mostre ed eventi d’arte dell’Assessorato alla Cultura negli spazi espositivi comunali: S. Pietro in Atrio, Spazio culturale Antonio Ratti, Broletto, Spazio Natta, Chiostrino Artificio e Biblioteca. In un secondo momento, come ha specificato Veronica Vittani dell'ufficio Cultura, verrà invece illustrato il progetto per la Pinacoteca e più in generali per tutti i musei di Como. Se per Villa Olmo è attesa la consegna nei prossimi mesi, per quanto riguarda un'eventuale collaborazione con Vittorio Sgarbi, se ne parlerà invece solo dopo l'estate.

Ma veniamo alle oltre 25 mostre in programma nella prima parte dell’anno che vedranno protagoniste diverse forme d’arte tra pittura, scultura, disegno, illustrazione, installazione, fotografia (Giovanni Gastel, suo lo scatto in apertura) e differenti tematiche, dalla natura alla scienza, dal ritratto all’astrazione, dallo sguardo all’individualità umana, sino al design e alla storia recente.

“Sono felice - ha affermato il Sindaco con delega alla Cultura Landriscina - di presentare in una nuova e originale veste grafica questa ricca programmazione nei nostri spazi espositivi e in biblioteca, che per tutto l’anno si animeranno di arte e cultura con proposte di grande interesse e alla portata di tutti. Il programma che stiamo presentando rappresenta un patrimonio di grande valore: confido che tutti gli operatori che si occupano di turismo e commercio lo adottino per promuovere, tramite i loro specifici canali, le prestigiose iniziative messe a disposizione del territorio aumentando di conseguenza l'attrattività della nostra città. Auspico inoltre che i promotori di ciascuna iniziativa aderiscano a una logica di sistema, rilanciando di volta in volta le manifestazioni che si succederanno nel corso dell’anno. Ferma restando l'unicità della vocazione artistica, con questa modalità si può realizzare un prezioso "passaggio di testimone" capace di stimolare interesse per l'intero settore”.

Programma delle mostre

SILENZI Angelo Ariti

Personale di pittura

3 – 25 febbraio

S. Pietro in Atrio

ETTORE ANTONINI

Mostra di illustrazione

10 febbraio – 1 aprile

Chiostrino Artificio

DIALOGO DI FORME E COLORI Mario Ronchetti

Retrospettiva di pittura e scultura

10 – 25 febbraio

Spazio Natta

CATALOGNA BOMBARDATA

Mostra storica

26 febbraio – 20 marzo

Biblioteca

INONDATI DI FLASH

Sguardi sulla nona edizione della Parada

Mostra fotografica

3 - 11 marzo

Spazio Natta

OSPITI D’ARTE

Mostra degli artisti ospiti della Ca’ d’industria di Como

Collettiva di pittura, scultura, disegno

3 – 11 marzo

S. Pietro in Atrio

STORIA DI LUCE. TRA LAGO E MARE Virgilio Vairo

Personale di pittura

16 marzo – 15 aprile

S. Pietro in Atrio

NELLE TERRE SELVAGGE Angelo Encarnacao

Personale di pittura

17 marzo – 7 aprile

Spazio Natta

UN POSTER PER LA PACE - Lions international

Mostra di disegni delle scuole

7 – 8 aprile

Broletto

STEFANO TURCONI E TERESA RADICE

Mostra di illustrazione

7 – 22 aprile

Chiostrino Artificio

SGUARDI Ornella Reni

Personale di pittura, scultura

14 – 29 aprile

Spazio Natta

’68 E DINTORNI

mostra storica

aprile – maggio

Biblioteca

ILLUSIONI E RIFLESSIONI

Mostra scientifica

Festival della Luce

2- 20 maggio

Broletto

NARCISO Letizia Cariello

Installazione

Festival della Luce

5 – 20 maggio

S. Pietro in Atrio

Circolo Fotografico Como

5 – 13 maggio

Spazio Natta

Angela Caremi&Un Pizzo

Mostra di illustrazione

5 – 27 maggio

Chiostrino Artificio

Final Chapter - the Fashion Show

Sfilata di fine anno degli studenti del liceo artistico Centro Studi Casnati

25 maggio

Spazio Ratti



L’ETERNO ISTANTE Giovanni Gastel

Personale di fotografia

26 maggio – 17 giugno

Broletto

TU SEI PIETRO Davide Benelli

Personale di scultura e installazioni

25 maggio – 15 giugno

S. Pietro in Atrio



A' Design Award & Competitions' Winner Design Exhibition "MOOD"

10 giugno – 7 luglio

Spazio Ratti

Mostra di pittura, incisione, scultura degli allievi dell'Istituto Carducci

30 giugno – 8 luglio

S. Pietro in Atrio

NATURA E LOGOS Franca D’Alfonso

Personale di pittura

30 giugno – 22 luglio

Broletto