Cosa fare in settimana a Como: 7 appuntamenti per 7 giorni

In attesa della nostra guida settimanale dedicata ai migliori eventi del weekend , ecco come riempiere la vostra agenda culturale con gli appuntamenti da non perdere in città da lunedì 11 novembre fino a domenica 17 novembre. Uno al giorno, a voi la scelta.

Lunedì 11 novembre, alle 18, al Liceo classico Volta lo scrittore napoletano Andrej Longo ci parlerà di vita, scrittura, carcere attraverso i suoi Dieci racconti. Dieci come i comandamenti che imprimono a fuoco storie a cui non si può restare indifferenti. Attraverso una scrittura essenziale e poetica al tempo stesso, con dialoghi rapidi, scarni, a volte brutali, Longo ci porta nella Napoli più dura. E siccome i suoi libri sono letteratura, e solo la letteratura trasforma le storie in metafore universali, la sua Napoli è universale...“

Martedì 12 novembre, alle 18, in Biblioteca a Como, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in collaborazione con il Comune di Como e la Società Archeologica Comense, presenteranno i risultati delle indagini nell’area dell’ex Teatro Cressoni dove sono state ritrovate mille monete d'oro che hanno restituito un importante spaccato della storia della città di Como dall’età romana a quella moderna.

Mercoledì (Officina della Musica)

L'umanità, il Pianeta, il diritto alla ricerca della bellezza, il cosmo: saranno questi i temi portanti del tour unplugged (solo voce e chitarra acustica) che Luca Bonaffini - cantautore italiano con alle spalle un percorso autorale di grandi successi musicali (vedi Pierangelo Bertoli e Flavio Oreglio), di libri e di regie teatrali, porta in città. Titolo del recital è “Il Cavaliere degli Asini Volanti”, come il suo ultimo album, uscito a cavallo tra il 2018 e il 2019. Il tour fa tappa mercoledì 13 novembre all’Officina della Musica di Como.

A due anni esatti dall'uscita del precedente romanzo autobiografico I jeans sotto la tonaca, lo scrittore e giornalista comasco Giuseppe Guin torna in libreria con Mano di donna. Delitto d'amore sul Lago di Como. Il giallo, edito da Dominioni, verrà presentato il giorno stesso dell'uscita, giovedì 14 novembre, alle 18.30 al Teatro Sociale di Como. Alla serata, condotta da Annalisa Corti, parteciperà Davide Van De Sfroos. Letture a cura di Laura Negretti. La segreta storia d’amore tra due ragazzi scuote il piccolo borgo di Pognana, sul lago di Como. Lo scandalo, additato come una vergogna, finisce, però, con il portare alla luce un intrigo di relazioni amorose ben più imbarazzanti e che, da tempo, stanno segnando la vita di alcuni insospettabili del paese.“

Nuovo importante appuntamento sul palco del live Club All'1&35circa di Cantù dove il 15 novembre, alle 21.30, è atteso Giorgio Canali per una tappa del suo tour "Rossosolo". Dalla fine degli anni 70' inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L'incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l'inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad Epica Etica Etncia e Pathos.

Sabato 16 novembre, secondo giorno per il Festival al due Voci. Alle ore 11 al Palazzo Valli Bruni in via Rodari 1 il filosofo franco-messicano Santiago Espinosa che interverrà sulla relazione musicale tra Schopenhauer e Nietzsche, mentre nel pomeriggio ci sposteremo nel Salone dell’organo del Conservatorio di Como per una conferenza della musicista e filosofa Margerita Anselmi sugli influssi nietzscheani nell’opera del compositore russo Aleksandr Skrjabin. A seguire due interessantissimi concerti: alle 17, sempre in Conservatorio, questa volta in Auditorium, si esibirà l’Orchestra d’archi del Conservatorio di Como diretta da Bruno Dal Bon (nella fioto sotto) insieme a tre giovani pianisti del Conservatorio di Torino in un programma di autori sconosciuti come Carlo Rossaro e Renauld De Vilbac, molto amati da Nietzsche. La sera alle 21 in Pinacoteca si terrà invece il concerto del Quartetto d’archi “Alla maniera italiana” che presenterà, in prima esecuzione italiana, il primo quartetto di Peter Gast, compositore amico e fedele collaboratore di Nietzsche. Si prosegue anche domenica.

Tuffarsi in un quadro impressionista, “nuotando” fra i colori, in un mare di proiezioni video e suoni incredibili è possibile grazie alla mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”. La vita, le figure e i paesaggi di Van Gogh sono i protagonisti assoluti di questa rappresentazione multimediale immersiva al Centro Esposizioni di Lugano, dedicata al grande pittore olandese che, con il suo stile unico ed inconfondibile, ha gettato le basi dell’arte moderna. Sincronizzate con una potente e suggestiva colonna sonora, più di 3.000 immagini ad altissima definizione creeranno un allestimento elettrizzante che riempirà schermi giganti, pareti e colonne, dal soffitto fino al pavimento, immergendo completamente il visitatore nei colori vibranti e nei dettagli intensi che caratterizzano lo stile di Van Gogh. La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 10 gennaio 2020.