Cristina Scocchia racconta il successo di Kiko a Unindustria Como

Sviluppo imprenditoriale, leadership, diversità e sostenibilità: sono questi alcuni dei temi più cari a Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di Kiko Milano. Mercoledì 21 novembre alle 17.30, la manager è ospite a Unindustria Como del ciclo "Impresa (im-pré-sa): sostantivo femminile": racconterà il suo percorso e i suoi progetti, dagli studi in Economia e Commercio alle esperienze professionali in primarie aziende come Procter&Gamble e L’Oréal Italia fino all'arrivo in Kiko SpA, uno tra i più apprezzati brand del beauty Made in Italy, con 7.700 dipendenti, 920 negozi mono marca in 20 paesi e un canale e-Commerce presente in 30 Paesi.