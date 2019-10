Cosa fare la notte di Halloween a Como e dintorni

Ecco una carrellata, in continuo aggiornamento, con gli appuntamenti dedicati alla notte di Halloween del 31 ottobre 2019 a Como e dintorni.

Foyer Teatro Sociale - Como

Racconti Mostruosi

a cura di Progetto a Voce alta

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Halloween a Teatro è ancora più pauroso..

Il Teatro Sociale di Como apre le porte a bambini e famiglie giovedì 31 ottobre alle ore 17.00… chi avrà il coraggio di entrare?? La Notte delle streghe si avvicina. Mostri e principesse, maghi e maghe, sono invitati ad accomodarsi su cuscini per ascoltare letture mostruose, racconti di streghe, zucche, spiriti e fantasmi. L’evento sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. Questa volta non ci sarà uno spettacolo ad attendere il nostro piccolo pubblico: i volontari di A Voce Alta Como leggeranno libri e racconti adatti a tutte le età.

In questo periodo storico si avverte il bisogno di riscoprire il valore del tempo, della relazione personale, del soffermarsi ad osservare per poi rielaborare, dello stare insieme per fare e dire in comune; la lettura permette di rafforzare questi aspetti e l’ascolto. A volte Alta è un progetto, pensato in particolare per il benessere di bambini e anziani, promosso dall’associazione Famiglie in cammino delle Acli di Como, con le associazioni Asylum, Auser Como, La scuola fa centro, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Regione Lombardia. L’obiettivo è promuovere, attraverso la lettura a voce alta, momenti di relazione per favorire l’incontro tra: genitori e bambini, sperimentando forme di lettura e narrazione che favoriscano la presa di coscienza e la crescita di una genitorialità consapevole; tra adulti pensionati, sperimentando forme di letture collettive e gruppi di lettura, per creare coesione e contrastare l’invecchiamento e la solitudine; tra adulti che, formati con specifici incontri e corsi, possano formare un gruppo di lettori volontari al fine di promuovere l’importanza della narrazione e della lettura a voce alta.

Spiega Giovanna Montanelli, presidente dell’associazione Famiglie in cammino – Acli Como e coordinatrice del progetto: “Si è scelto di lavorare con queste tipologie di destinatari che, pur con bisogni diversi, possono incontrarsi su percorsi comuni e beneficiare dell’interazione reciproca. Per la realizzazione del progetto abbiamo coinvolto professionisti che già operano nel territorio con competenze socio culturali e sanitarie diverse, affinché collaborino al raggiungimento degli obiettivi. Sono insegnanti, librai, bibliotecari, compagnie teatrali, logopedisti e pediatri: figure professionali deputate al benessere di bambini e anziani. Con loro abbiamo provveduto a realizzare una breve analisi dei bisogni e a definire le linee di questa progettazione”.

Officina della Musica - Como

Speciale halloween

"SPIRITISMO E MORTE IN ETÀ VITTORIANA".

Serata tenebrosa con Storytelling e avvincente galleria di immagini a cura di Jennifer Radulovic

ore 20.30 cena

ore 22 spettacolo di Storytelling

Cena + Storytelling € 25,00 a persona

Drink + Storytelling € 15,00 a persona

PER PARTECIPARE È NECESSARIO IL PAGAMENTO ANTICIPATO tramite Bietto al seguente link:



All1&35circa - Cantù

Alessio Brunialti e Alex Kid Gariazzo vi canteranno i loro e i vostri morti preferiti. Purtroppo ogni anno ci lasciano sempre di più delle figure che hanno fatto la Storia della Musica nazionale ed internazionale e in questi giorni non c'è niente di meglio che ricordarli cantando tutti insieme! Per chi vuol eseguire un pezzo o massimo 2, si consiglia di prepararsi i pezzi e il palco sarà vostro. Quindi scegliete il vostro artista morto preferito e venite a suonarcelo.

Ingresso GRATUITO con tessera ARCI

The King - Grandate

il locale del divertimento di Como e Provincia Raffinato ed elegante Concede spazi in aree riservati per cenare e degustarsi bevande durante un'ottimo pre disco dopo abbassando le luci creata l'atmosfera giusta parte la serata all'insegna del divertimento con ottimi cocktail nel sontuoso banco Bar oppure nei priveè area riservata organizzando feste di compleanno feste a tema con champagne Havana preparati o distillati , Bellissime ragazze-i immagini si esibiscono. La discoteca The King di Grandate vi aspetta per la festa di Halloween con tanto divertimento, Tanta paura e tanti gadget.

Pura Vida - Como

Giovedì 31 Ottobre Pura Vida presenta: LA NOTTE DELLE STREGHE - HALLOWEEN PARTY. Il format di I LAKE IT porta in riva al lago l'ultima festa dell'anno del Pura Vida, la più spaventosa di tutta la stagione! Giunta alla terza edizione, La Notte Delle Streghe sarà un party aperto a tutta la città per ballare un'ultima volta tutti insieme in riva al lago. Un Pura Vida completamente allestito a tema per l'occasione accoglierà l'evento più terrificante dell'anno ad

INGRESSO GRATUITO.

ORARIO: dalle 22.00

DJ SET: Max Corti Dj

VOICE: Manu V.

Info & Prenotazioni - 349 444 9121

Halloween Party - Olgiate Comasco

Una manifestazione “da paura” per tutte le faiglie Ancora una volta, teatro della festa sarà la centralissima via San Gerardo. L’appuntamento è in calendario per giovedì 31 ottobre, dalle 18 alle 23.59. Per rendere magica l’atmosfera ci sarà la presenza di giostre, street food, spettacolo di mangiafuoco, giocoleria e magia, dj set, lettura di storie paurose insieme alla biblioteca comunale. E ancora: l’associazione genitori “La Lanterna” proporrà laboratori nella scuola di via San Gerardo. Attrazioni per tutti i gusti: non mancherà l’invito ai bimbi per dare sfogo alla loro creatività, disegnando Halloween e mettendo poi in mostra tutti i disegni. E tante altre sorprese da scoprire. Come spiegano gli organizzatori, la festa si farà anche in caso di tempo non favorevole.

Villa Carlotta - Tremezzo

Giovedì 31 ottobre ancora una volta Villa Carlotta vuole proporre un momento dedicato alle famiglie e nello specifico ai piccoli esploratori che con curiosità di affacciano alla porta del Museo. In occasione di Halloween, alle 16.30, i piccoli visitatori verranno rapiti dal Flauto magico di Mozart con l’evento in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Como: sarà un’occasione per immergersi nel meraviglioso mondo della musica e della fiaba; un viaggio fantastico, dove si incontrano draghi, cerchi magici e si superano prove di iniziazione, camminando tra luoghi incantati… Uno spettacolo che rende la musica di Mozart visibile agli occhi (prenotazioni: www.villacarlotta.it).