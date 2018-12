Cosa fare a Capodanno a Como

Per il Capodanno a Como è in programma un grande spettacolo pirotecnico sullo specchio d'acqua del primo bacino del lago. L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con fuochi pirotecnici sull’acqua accompagnati da musica diffusa a 180 gradi. Lo show piro-musicale, orchestrato da Carola Monti e dall’azienda Franco Pozzi srl di Bergamo, si potrà ammirare la notte a cavallo tra il 31 dicembre e l'1 gennaio da quello straordinario palcoscenico naturale che va da Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio Brunate. Grazie alla collaborazione con Ghi.Mas snc Servizi Subacquei, il lancio dei fuochi avverrà su una zattera posizionata a 250 circa metri dalla riva, limitando così l’impatto acustico per le zone del centro cittadino. Il Capodanno sul Lago è realizzato da Consorzio Como Turistica grazie al contributo di Regione Lombardia. Gli effetti saranno fuochi ad aria e ad acqua, a ritmo di musica. Per ogni attimo musicale si aprirà in cielo una coreografia con grafica, colore, velocità e durata adatta alla musica del momento. Non mancheranno effetti a salice di diversi calibri. Abbinati agli effetti ad acqua, nei momenti musicali più melodici ed effetti veloci, ricchi di flash e colore nei momenti più dinamici, oltre agli effetti istantanei incaricati di sottolineare il ritmo.

Il Capodanno al Teatro Sociale di Como, un appuntamento magico e romantico in uno dei teatri più affascinanti d’Italia. Una cena presso la splendida Sala Bianca, in una cornice d’altri tempi ed un classico assoluto del balletto, Il lago dei cigni con il Classical Russian Ballet, il tutto lunedì 31 dicembre dalle ore 18.00.

Evento speciale il 31 dicembre all'Officina della Musica di Como. Capodanno in officina: cena e concerto 50€ a persona Dopo le 22 cotechino,zampone, musica live 30€ Sono aperte le prenotazioni chiedici le informazioni😊 Per info e prenotazioni Info@notasunota.it 3492803945

Come da consolidata tradizione l'1 gennaio 2018 alle 17 il Teatro Sociale di Comoospiterà il concerto di Capodanno organizzato da La Famiglia Comasca, giunto alla sua trentesima edizione. Il concerto vedrà la partecipazione della Banda Baradello e delle pianiste Fiammetta Corvi e Elisabetta Gelfini. Presenta Ornella Favini. Ingresso riservato ai soci della Famiglia Comasca.

Le cene di Capodanno

Hotel Ristorante L’altro Griso con gran cenone fronte lago con fuochi d’artificio a mezzanotte, musica e dj set euro 110 p.p

Lido di Menaggio con cenone di gala, pernottamento una notte, musica e discoteca euro 155 p.p

As Hotel con cenone, vini ed analcolici illimitati, due drink, mega party, pernottamento, parcheggio, colazione dolce e salata, late check in e check out alle 16:00 a solo 165 euro p.p

Hotel Brianteo con cenone, musica dal vivo, party, benessere, spa e pernottamento 190 p.p

Lido di Cadenabbia con cenone, pernottamento, musica e fuochi d’artificio fronte lago 150 euro p.p

Lido di Angera con cenone, pernottamento, musica e dj set, panoramico fronte lago euro 160 p.p

Doubletree By Hilton con cenone, musica dal vivo, pernottamento e colazione 155 euro p.p

Hotel Ristorante L’altro Griso con gran cenone fronte lago con fuochi d’artificio a mezzanotte, musica e dj set euro 110 p.p

Lido di Menaggio con cenone di gala, pernottamento una notte, musica e discoteca euro 155 p.p