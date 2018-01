Al via a Como il corso per volontari in cure palliative, primo appuntamento il 13 febbraio

L’Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice S. Martino di Como - associazione che opera nel campo dell’assistenza ai malati in fase terminale - organizza un nuovo corso di formazione per volontari in cure palliative, che inizierà martedì 13 febbraio, avviando così un percorso di 10 appuntamenti al Centro Socio-Pastorale Card. Ferrari di Como. Il corso si propone di formare volontari in grado di creare relazioni d’aiuto consapevoli ed efficaci con gli ammalati e i loro familiari, attraverso la comprensione dei loro bisogni e il sostegno nella ricerca delle soluzioni possibili, e di fornire loro la consapevolezza delle proprie qualità personali e capacità di relazione e di ascolto.

“Come altre realtà del territorio, Accanto è da tempo impegnata nella rete delle Cure Palliative, sia attraverso l’attività dei propri volontari, sia con il lavoro dell’équipe sanitaria che presta assistenza domiciliare nell’ASST Lariana e in quella del Medio e Alto Lario. Eppure ancora molte persone non sanno in cosa consistano le Cure Palliative, non sanno che sono un diritto sancito per legge dal 2010 e che rientrano fra i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, a cui ogni persona ha diritto. Con questa iniziativa ci proponiamo di contribuire alla diffusione della cultura delle Cure Palliative e di preparare nuovi volontari qualificati, che costituiscono una componente indispensabile dell’équipe multidisciplinare di cura, accanto agli operatori sanitari”, dichiara Gisella Introzzi, presidente dell’Associazione Accanto Onlus.

Il corso di formazione per volontari in cure palliative di ACCANTO si terrà presso il Centro Socio-Pastorale Cardinal Ferrari di Como (Viale Cesare Battisti 8) e si articolerà in 10 incontri serali, distribuiti nell’arco di tre mesi, e suddivisi in tre parti.

I primi 5 incontri avranno un carattere introduttivo e saranno rivolti a chiunque sia interessato, anche solo a livello culturale, all’ambito delle cure palliative. Si parlerà infatti di cos’è la medicina palliativa, delle leggi di riferimento in materia, di come e dove si praticano le cure palliative e del ruolo dei volontari in questo ambito.

La seconda parte del corso, più formativa, sarà rivolta a chi è motivato a svolgere volontariato in Hospice o nell’ambito delle cure domiciliari e si articolerà in un incontro preliminare e 5 incontri serali che prepareranno a una presa di contatto con le realtà operative. L’itinerario formativo si completerà poi con l’inizio dell’esperienza di volontariato, in affiancamento a un volontario esperto per i primi tre mesi.

“Ogni persona interessata ai temi inerenti le cure palliative potrà partecipare ai primi 5 incontri, dove il tema della cura del malato inguaribile verrà affrontato da diversi punti di vista: legislativo, etico, sanitario e psicosociale, con un chiarimento sul ruolo del volontariato in questo ambito. Credo che negli ultimi anni l’attenzione verso questi temi sia accresciuta; il corso potrà dare dei riferimenti chiari, offerti da relatori davvero esperti e qualificati. La seconda e la terza parte del corso servirà essenzialmente ad accompagnare i futuri volontari verso il diretto contatto sia con le persone malate e i loro famigliari sia con i contesti di cura. Per un volontario, le modalità concrete di aiuto al malato sono di per sé molto semplici: fare compagnia, aiutare durante i pasti, svolgere altre azioni di supporto. Occorre comprendere le componenti emotivo-affettive dell’aiutare l’altro, quindi il senso, il significato, l’importanza di azioni che a prima vista potrebbero apparire poco significative”, commenta Franco Dell'Olio, psicologo, responsabile del progetto formativo oltre che membro del Direttivo di Accanto Onlus.

È possibile iscriversi al corso entro lunedì 12 febbraio scrivendo a contatto@accanto-onlus.it oppure telefonando in Segreteria al numero 031.309135 in orario di ufficio. In occasione del primo incontro verrà richiesto un contributo individuale di 10 euro.