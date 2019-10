Come eseguire manovre salvavita pediatriche: un corso a Lomazzo

Nuovo appuntamento per imparare le manovre salvavita pediatriche: per genitori, nonni, insegnanti, baby-sitter, zie e zii la Croce Rossa di Lomazzo ha organizzato per il 16 novembre nella propria sede di via Milano 24 un corso specifico con istruttori qualificati. Verranno insegnati semplici gesti che possono fare la differenza in caso di emergenza: come gestire l’ostruzione delle vie aeree in un bambino o un infante, come gestire un bambino incosciente e come affrontare altre situazioni delicate.

Il corso prevede un’ora circa di lezione frontale in cui verrà introdotto l’argomento imparando come gestire queste emergenze, cosa fare e cosa evitare, con inoltre ampio spazio per rispondere a tutte le domande dei partecipanti. Al termine della parte teorica i corsisti saranno suddivisi in piccoli gruppi e supportati dai istruttori CRI si eserciteranno sui manichini per assimilare la corretta tecnica di esecuzione delle manovre. L’evento è a pagamento (40 euro a persona) ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria via mail a corsi@crilomazzo.org.