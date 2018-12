Corso formativo a Lipomo: prendersi cura della salute del gatto

Primo incontro per il 2019: "Prendersi cura del gatto e la sua salute". Relatore Antonio Uda (dottore veterinario). Incontro formativo: cosa fare se il gatto si fa male in casa? Come si somministrano i farmaci? Conosciamo le malattie più comuni che il gatto può prendere? Come riconoscere i sintomi? Queste e molte altre preziose informazioni per far star sempre bene il nostro amato felino!

Costo: 15 euro. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.