Corso Croce Rossa di Como

Croce Rossa Italiana – Sede di Como, al via il nuovo corso per diventare volontari. Martedì prossimo, 8 gennaio, presso il centro di Formazione della CRI sito in via Italia Libera 13 a Como. Alle ore 20.30 si terrà la serata di presentazione dove verrà spiegato nel dettaglio come fare per diventare Volontario della Croce Rossa.

Il corso d’accesso all'associazione ha una durata di 18 ore; ha come obiettivo di fornire nozioni di base comuni a tutti gli aspiranti volontari. Le lezioni sono mirate a far conoscere la storia della Croce Rossa, le peculiarità e le specificità della stessa, nonché del movimento internazionale e la sua azione.

Il piano formativo offre al volontario, che aderisce ai principi della Croce Rossa Italiana, una preparazione di base informando e formando il volontario con conoscenze e pratiche utili, come pure la capacità di porre in essere gesti salvavita. Gli incontri formativi si terranno due volte la settimana con momenti di trasmissione frontale alternati con metodologia interattiva: esercitazioni e pratiche.