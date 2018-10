Torna "Corriamo con Giacomo", a Como la camminata benefica in ricordo di Geky Leoni

Torna domenica 21 ottobre 2018 la camminata benefica "Corriamo con Giacomo – Run for Geky", arrivata alla quinta edizione. Un evento di solidarietà in memoria del piccolo Giacomo Leoni, un bambino di 9 anni che dopo aver affrontato coraggiosamente una malattia che pareva aver sconfitto, è morto improvvisamente nel 2013 a causa di una meningite fulminante.

La camminata, come negli anni precedenti, coinvolgerà centinaia di persone -bambini, giovani, famiglie, gente di ogni età- in un gesto festoso, volto a sostenere più progetti in diverse scuole a favore di bambini e ragazzi svantaggiati che necessitano di un particolare supporto nello studio. L’iniziativa è stata promossa dai genitori di Geky, papà Ermanno e mamma Ilaria, dalle maestre e dai compagni, da tutti gli amici che hanno condiviso il percorso di Giacomo segnato dall’impegno gioioso nel vivere la quotidianità anche nei momenti più difficili. Chi gli è stato accanto nel periodo della malattia, porta infatti ancora nel cuore il ricordo del suo entusiasmo e della sua tenacia nel seguire, pure nei periodi di forzata lontananza dalla scuola, lo stesso ritmo di apprendimento dei suoi compagni.

Numerose persone di diverse associazioni, gruppi sportivi e scuole del territorio collaborano all’evento sia promuovendolo (per esempio raccolta iscrizioni nelle scuole ecc.) che partecipando come volontari (aiuto nel servizio d’ordine ecc.) I volontari di: Cooperativa Gerenzana, Amici di Cernobbio, Tavernola Attiva, Oratorio di Tavernola, Gruppo Scout AGGS di Como saranno impegnati nel servizio d’ordine.

Il programma

Anche quest’anno la RUN FOR GEKY - CorriAMO con GiaCOMO raddoppia: Ci sarà la RUN FOR GEKY CLASSIC, ormai consueta camminata di 5 km, e la RUN FOR GEKY RUNNER, per chi volesse correre per qualche chilometro in più (11 km).

RUN FOR GEKY CLASSIC (maglia cotone, iscrizioni € 10,00 adulti e € 5,00 minori)

La partenza: Piazza Cavour – Como alle h 10.45 (anche in caso di maltempo). L’arrivo: dopo circa 5 km all’Ex-galoppatoio di Villa Erba – Cernobbio

RUN FOR GEKY RUNNER (maglia tecnica, pettorale, € 15,00 solo adulti, max 300 iscritti)

La partenza: Piazza Cavour – Como alle h 9.30 (anche in caso di maltempo). L’arrivo: sempre in Piazza Cavour, ma dopo aver corso circa 6 km nelle vie del centro a ritmo controllato e guidati da Michele Evangelisti, pronti poi per aggregarsi a tutti i partecipanti della RUN FOR GEKY CLASSIC

Per TUTTI i partecipanti (CLASSIC o RUNNER) anche quest’anno saranno messi a disposizione:

Banchetti dell’associazione dove acquistare le nuove magliette della Camminata;

Battello navetta gratuito da Tavernola a p.zza Cavour, Como; (Si consiglia di parcheggiare l’auto a Tavernola, nei pressi del punto di arrivo, e di raggiungere Piazza Cavour tramite il battello navetta gratuito);

Risveglio muscolare dalle 9.00 presso Piazza Cavour;

All’arrivo: aperitivo, intrattenimento musicale e servizio ristorazione.

Iscrizioni

c/o Istituto Dedalo Orsoline Sede di v.le Varese: da lunedì a venerdì tra le 7.50 e le 8.15; lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.45 alle 16.15; venerdì pomeriggio dalle 13.00 alle 13.40

Sede di via Bellinzona: da lunedì a venerdì presso la segreteria dalle 9.00 alle 15.00; nell’atrio: lunedì pomeriggio dalle 15.45 alle 16.15

Campo sportivo di Tavernola via Adamello sabato 13 e 20 ottobre 16:00-18:00

Piazza Cavour e Pontile di Tavernola (magliette fino ad esaurimento scorte) domenica 21 ottobre dalle 8:30 alle 10:30

Alcune scuole hanno deciso di promuovere l’iniziativa facendo iscrivere gli alunni direttamente nei loro plessi.

All’arrivo servizio CUCINA a cura della Croce Rossa e dello Spazio Anagramma, tanta musica con dj set e animazione con i Clown di corsia già amici di Giacomo durante le sue degenze in ospedale. Alle 12:00 per chi volesse sarà celebrata nella zona lago dell’ex Galoppatoio la S. Messa in ricordo di Giacomo. Madrina della manifestazione quest’anno sarà la giornalista e conduttrice televisiva Elena Tambini.

Informazioni

Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.sorrisodigeky.it e sulla pagina Facebook e Instagram dell’associazione.